Здоровались за руку: Кондратюк рассказал о знакомстве и общении с Медведчуком

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о том, как встречался с супругом телеведущей Оксаны Марченко Виктором Медведчуком. По словам шоумена, он здоровался с политиком за руку, однако на этом общение заканчивалось.

Об этом Кондратюк рассказал в интервью журналисту Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ". ". Также знаменитость назвал Оксану Марченко предателем Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Здоровался несколько раз за руку, потому что был такой эпизод, когда мы летали на "Україна має талант" первого сезона. Это был очень массовый кастинг. Мы ездили по Украине и делали кастинги, телевизионные съемки. Мы летали все время или иногда на самолете Марченко и Медведчука. Не знаю, может, это были арендованные самолеты, я вообще эту схему не знаю", – сказал Кондратюк.

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Также он отметил, что встречался с Медведчуком, когда тот встречал Марченко с самолета, а также на мероприятии, в котором участвовали их дочки.

"Один раз мы с ним встретились на мероприятии, где танцевали на тот момент моя маленькая дочь и эта крестница Путина, общая дочь Медведчука и Марченко. Он финансировал эту историю. Мы здоровались", – сказал продюсер.

Кондратюк отметил, что никогда не воспринимал Виктора Медведчука как политика.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Игорь Кондратюк, на фоне того, что российские войска хотят контролировать сухопутный путь в Крым, в юмористическом посте посчитал, сколько оккупантов нужно для обеспечения коридора на полуостров.