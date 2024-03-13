'Здесь он проштрафился'. Актриса Ольга Атанасова призналась, какую сумму алиментов получает от бывшего мужа на дочь

Популярная украинская актриса Ольга Атанасова ("Две матери", "Лист ожидания", "Разница в возрасте", "Папаньки") после развода с мужем сама воспитывает 11-летнюю дочь Адель. В интервью OBOZ.UA актриса призналась, сколько времени уделяет папе ребенку и как материально его поддерживает.

С мужем Ольга Атанасова развелась еще до полномасштабного вторжения. Говорит, что отношения разрушила не война: "Это произошло раньше, почти три года назад".

"Дочь с папой общались последний раз летом, к сожалению. Это болезненная тема для меня, потому что почему-то была уверена на 100 процентов, что они будут близки всю жизнь. У них всегда были прекрасные отношения. Даже какое-то время мне казалось, что Адель – отец. Возможно, позже все изменится. Но ведь она растет. Не знаю, нужно ли ей это будет лет через пять", – говорит Атанасова.

"А по поводу материальной поддержки, он дает на ребенка 100 евро в месяц, – признается актриса. – Такой уровень помощи. К сожалению, и здесь он проштрафился, что очень неожиданно для меня. Но, с другой стороны, я понимаю, что вся любовь, направленная раньше на обоих родителей, сейчас достается только мне. Адель у меня очень хороший ребенок. Вызывающая, правда, иногда бывает, как мама. Но я ее за это не ссорю, пусть умеет отстаивать свои позиции".

С началом вторжения папа Адель вывез ее в Германию, впоследствии туда переехала и Ольга Атанасова, вернувшиеся в Киев мама с дочерью только через год. Адель посещала за границей школу, а Ольга занималась дочерью: "Я узнавала своего ребенка. До этого, честно скажу, у меня не было такой возможности. С детства у Адель была няня. Я в это время много работала. А за границей стала реально учиться быть мамой. До этого многие обязанности не выполняла. А там начала готовить нам завтраки, обеды, ужины. Больше общаться с Аделью, жить ее интересами. Этот год пошел мне на пользу как маме.

Полное интервью с Ольгой Атанасовой читайте здесь.

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