Зажигательные танцы Виндзоров – от королевы Камиллы до принца Уильяма. Видео

Традиции и протокол королевских семей не позволяют носить пошлые наряды, вести страницы в соцсетях и даже играть в "Монополию". Но есть развлечение, которое им доступно – танцы. И Виндзоры довольно искусны в своих движениях. Кажется, именно во время танцев они, наслаждаясь музыкой, становятся максимально искренними... Это те мгновения, когда можно не думать об обязанностях и куче правил этикета.

Видео дня

OBOZREVATEL подготовил подборку забавных архивных видео, на которых члены семьи монархов зажигают танцпол. Они однозначно улучшат ваше настроение.

1. Камилла

Вторая жена Карла ІІІ, королева-консорт Великобритании Камилла с детства любит танцевать. И всего четыре года назад решилась заниматься этим профессионально. Ее Величество начала раз в неделю ходить в студию Silver Swans, где обучают балету женщин старше 55 лет. Когда мир всколыхнула пандемия COVID-19, занятия пришлось бросить. Однако Камилла продолжала тренироваться у себя дома. В одном из интервью она поделилась впечатлениями от нового хобби: "Благодаря танцам я чувствую себя лучше и увереннее. Думаю, они делают людей счастливыми".

Только посмотрите, с каким восторгом королева-консорт танцевала с королевским фотографом Артуром Эдвардсом на чаепитии в Бристоле (2017).

2. Меган Маркл

В сентябре 2019 года герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл отправились в Африку в провинцию Ньянга. Местные жители тепло встретили их танцами. Сначала члены королевской семьи наблюдали за выступлениями, а затем Меган присоединилась к импровизированному "танцполу", повторяя движения местных жителей.

3. Принц Гарри

В 2000-х годах Гарри, герцог Сассекский, обожал ходить на вечеринки в лондонские клубы Box, Raffles и Maggie's. Там он танцевал, падал в бассейны, выпивал немало алкоголя и флиртовал с девушками. Укротить мятежный характер принца удалось Меган Маркл. После женитьбы на ней Гарри стал заботливым отцом двоих детей и филантропом. Единственное, что осталось как напоминание о юных годах герцога – его танцевальные навыки. Смотрите, как он зажигает на Ямайке.

4. Принц Уильям и Кейт Миддлтон

В 2012 году принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин отправились в тур по тихоокеанским странам. Это было приурочено к "бриллиантовому юбилею" правления королевы Елизаветы II. Тогда супругам удалось продемонстрировать свои танцевальные таланты. На церемонии Vaiku Falekaupule жители Тувалу предложили королевским лицам переодеться в национальные костюмы и выступить вместе с ними.

Кейт Миддлтон во время танцев не раз попадала в объективы. К примеру, издание TIME выложило в сети видео, где принцесса Уэльская на 7 месяце беременности станцевала па-де-де с мишкой Паддингтоном. Забавные движения развеселили принца Уильяма и всех собравшихся.

5. Елизавета II и другие члены королевской семьи

Напоследок мы решили вспомнить королевский бал, состоявшийся в 1982 году, в замке Балморал. На архивном видео уникальные кадры с шотландским танцем королевы Елизаветы II, ее мужа, принца Филиппа, молодого принца Чарльза и принцессы Дианы.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядела Елизавета II в детстве.

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