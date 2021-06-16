Как выглядела Елизавета II до совершеннолетия: архивные фото

Королева Великобритании Елизавета II первый свой титул получила сразу после рождения – ее нарекли принцессой Йоркской. С детства монарх жила с родителями в Букингемском дворце. Она была на домашнем обучении и получила хорошее гуманитарное образование.

Королева изучала искусство, религию и право, а также свободно владела французским языком. О том, как выглядела Елизавета II до совершеннолетия – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Во время Второй мировой войны, когда королеве было 13 лет, она выступила с поддержкой к детям, которые пострадали от бомбежки.

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В 16 лет Елизавета уже самостоятельно появлялась на публике, а через год стала государственным советником и вступила в женский отряд самообороны.

Королева научилась водить машину скорой помощи, получила подготовку механика и дослужилась до звания лейтенанта. Она единственная глава государства, кто проходил реальную службу в той войне.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, опубликованы архивные кадры, как королева Великобритании Елизавета II выглядела в 1945 году. Тогда она по своей инициативе вступила во "Вспомогательную территориальную службу" – женские отряды самообороны – и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.