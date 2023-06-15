Заявили о себе настоящих: как выглядят дети голливудских знаменитостей, сменившие пол. Фото

Научные исследования доказывают, что трансгендерные люди с детства знают, кто они и чего хотят. Однако многие в таком возрасте боятся говорить с родителями или другими взрослыми о своих чувствах, потребностях и желании измениться хирургическим или гормональным путем. Семьи всемирно известных личностей также сталкивались с этим. Не всегда звездным родителям было легко принять решение своих наследников, но они все равно проявляли поддержку и понимание.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых детях звезд, которые изменили пол. Родители их в этом поддержали.

Синтия Никсон и Сэмюэль Мозес

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" сама в 2012 году связала себя узами брака с женщиной, а в 2018-м объявила, что ее ребенок – трансгендер. Актриса рассказала, что гордится сыном Сэмюэлем Джозефом Мозесом, который на тот момент окончил колледж. Ранее его звали Самантой и он был девочкой. Со слов Никсон можно понять, что она полностью приняла решение ребенка.

Шер и Чез

Легендарная актриса и певица в 1969 году родила дочь Честити в браке с Сонни Боно. Однако теперь это Чез Боно. Он начал процесс смены пола в 2008 году и снял об этом фильм под названием "Становясь Чезом", а также выпустил книгу "Переход: история о том, как я стал мужчиной". Шер не сразу приняла выбор ребенка. Ей понадобились на это долгие годы. Однако сейчас она полностью поддерживает сына-трансгендера.

Шарлиз Терон и Джексон

Знаменитая голливудская актриса усыновила мальчика по имени Джексон и удочерила девочку Августу. Однако вскоре звезда объявила, что у нее две дочери.

"У меня две прекрасных дочери, которых я хочу защитить. Они имеют право быть кем хотят, не мне это решать… Мое дело – любить и принимать их, знать, что у них есть все, что нужно", – делилась Терон в одном из интервью.

Джейми Ли Кертис и Томас

Сын знаменитой актрисы Джейми Ли Кертис совершил трансгендерный переход после длительной гормональной терапии и хирургических вмешательств. Теперь Томас носит имя Руби. Семья, включая звездную маму, ее поддерживает. Руби нередко появлялась в компании актрисы на красных дорожках. А в 2021 году она сыграла свадьбу со своей партнершей Кинтией.

Синди Баршоп и Джесси

Звезда сериала "Реальные домохозяйки Нью-Йорк-сити" – мама двоих девочек-двойняшек. Однако одна из них еще в совсем маленьком возрасте заявила, что чувствует себя мальчиком. Актриса не стала проводить бесед с дочерью, а сразу же с пониманием отнеслась к ее чувствам и желанию быть другой, а точнее другим. Поддержала трансгендерность Джесси и сестра Зои

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые отреклись от своих детей. В подборку попали Том Круз, Джеки Чан и другие. Все подробности – в нашем материале.

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