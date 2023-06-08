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Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
1,1 т.
Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Очень часто дети знаменитостей страдают от нехватки внимания, ведь родители пропадают на съемочных площадках, концертах или светских мероприятиях. Балансировать между работой и семьей селебрити учатся постепенно. Однако бывают абсолютно провальные кейсы, когда звезды полностью погружаются в свое детище, а наследники уходят далеко на задний план, становясь для звездной мамы или папы лишь камнем преткновения на пути к достижению карьерных высот. Как результат – кумиры миллионов становятся чужими для собственных детей или вовсе от них отрекаются.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с историями публичных людей, которые отказались от своих детей. Для кого-то причиной стала, как мы уже успели заметить, именно работа. Однако это не единственный аргумент, которым прикрывают свое несостоявшееся родительство некоторые звезды.

Энтони Хопкинс

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Энтони Хопкинс считается одним из величайших актеров нашего времени, однако вместе с тем он точно заслуживает на звание "плохого отца". 54-летняя Эбигейл Хопкинс – единственная дочь обладателя "Оскара", о жизни которой кинематографист не знает ровным счетом ничего. В интервью на Radio Times в мае 2018 года у Хопкинса поинтересовались, есть ли у него внуки, а тот ответил, что не знает, ведь совсем не общается с дочерью. "Люди расстаются. Семьи распадаются, и вы продолжаете жить дальше. Люди делают выбор. Мне все равно, так или иначе", – честно ответил актер.

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Том Круз

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Всемирно известный актер Том Круз развелся со своей коллегой Кэти Холмс в 2012 году, после чего перестал видеться с их общей дочерью Сури. Это случилось из-за того, что Холмс отказалась присоединиться к Церкви Саентологии, идеологией которой маниакально увлекся звезда фильмов "Миссия невыполнима". Сейчас девушке 17 лет. Круз так же не участвует в ее воспитании и даже не поддерживает общение. Впрочем, в этом году Сури планирует поступать в университет в Нью-Йорке, где будет изучать моду, а обучение ей оплатит именно звездный папа, поскольку это прописано в соглашении о разводе с бывшей женой.

Вуди Аллен

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

У культового режиссера есть приемные дети от его бывшей подруги Мии Фэрроу. Дочь Дилан отдалилась от звездного папы в 1993 году, когда ей было всего семь. Тогда девочка впервые заговорила о сексуальном насилии со стороны Вуди Аллена. Дело замяли, прикрывая это тем, что хотят уберечь ребенка от судебных разбирательств. В 2014-м в открытом письме в газету The New York Times Дилан снова заговорила об обвинениях, однако и на этот раз режиссер вышел сухим из воды. Дочь по понятным причинам не общается с отцом. Ее примеру последовал и сын Вуди Аллена Ронан, который поддержал сестру после ее заявлений о насилии.

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Кейтлин Дженнер

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Кейтлин Дженнер до 2015 года была Уильямом Брюсом Дженнером, который до смены пола успел стать отцом шестерых детей. Один из них – Брэндон, который родился в браке с актрисой Линдой Томпсон, бывшей подругой Элвиса Пресли. Сейчас Кейтлин и Брэндон – чужие люди друг для друга. Отец даже не появился на свадьбе сына, хотя ранее они поддерживали связь.

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Джеки Чан

Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Культовый актер никогда не признавал свою дочь по имени Этта, которая родилась в результате романа с "Мисс Азия-1990" Элейн Нг, когда Джеки Чан еще был женат на своей нынешней супруге Джоан Линь. Сейчас ни для кого не секрет, что у звезды фильмов "Час пик", "Каратэ-пацан" и других есть внебрачная дочь, однако он так и не решился начать с ней общение. Да и сама Этта, очевидно, не стремится сближаться со звездным отцом.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые отреклись от своих родителей. В подборку попали Дженнифер Энистон, Адель, Меган Маркл и другие. О семейных драмах селебрити – читайте в нашем материале.

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