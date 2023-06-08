Том Круз, Джеки Чан и другие: пять знаменитостей, которые отреклись от своих детей. Фото

Очень часто дети знаменитостей страдают от нехватки внимания, ведь родители пропадают на съемочных площадках, концертах или светских мероприятиях. Балансировать между работой и семьей селебрити учатся постепенно. Однако бывают абсолютно провальные кейсы, когда звезды полностью погружаются в свое детище, а наследники уходят далеко на задний план, становясь для звездной мамы или папы лишь камнем преткновения на пути к достижению карьерных высот. Как результат – кумиры миллионов становятся чужими для собственных детей или вовсе от них отрекаются.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с историями публичных людей, которые отказались от своих детей. Для кого-то причиной стала, как мы уже успели заметить, именно работа. Однако это не единственный аргумент, которым прикрывают свое несостоявшееся родительство некоторые звезды.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс считается одним из величайших актеров нашего времени, однако вместе с тем он точно заслуживает на звание "плохого отца". 54-летняя Эбигейл Хопкинс – единственная дочь обладателя "Оскара", о жизни которой кинематографист не знает ровным счетом ничего. В интервью на Radio Times в мае 2018 года у Хопкинса поинтересовались, есть ли у него внуки, а тот ответил, что не знает, ведь совсем не общается с дочерью. "Люди расстаются. Семьи распадаются, и вы продолжаете жить дальше. Люди делают выбор. Мне все равно, так или иначе", – честно ответил актер.

Том Круз

Всемирно известный актер Том Круз развелся со своей коллегой Кэти Холмс в 2012 году, после чего перестал видеться с их общей дочерью Сури. Это случилось из-за того, что Холмс отказалась присоединиться к Церкви Саентологии, идеологией которой маниакально увлекся звезда фильмов "Миссия невыполнима". Сейчас девушке 17 лет. Круз так же не участвует в ее воспитании и даже не поддерживает общение. Впрочем, в этом году Сури планирует поступать в университет в Нью-Йорке, где будет изучать моду, а обучение ей оплатит именно звездный папа, поскольку это прописано в соглашении о разводе с бывшей женой.

Вуди Аллен

У культового режиссера есть приемные дети от его бывшей подруги Мии Фэрроу. Дочь Дилан отдалилась от звездного папы в 1993 году, когда ей было всего семь. Тогда девочка впервые заговорила о сексуальном насилии со стороны Вуди Аллена. Дело замяли, прикрывая это тем, что хотят уберечь ребенка от судебных разбирательств. В 2014-м в открытом письме в газету The New York Times Дилан снова заговорила об обвинениях, однако и на этот раз режиссер вышел сухим из воды. Дочь по понятным причинам не общается с отцом. Ее примеру последовал и сын Вуди Аллена Ронан, который поддержал сестру после ее заявлений о насилии.

Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер до 2015 года была Уильямом Брюсом Дженнером, который до смены пола успел стать отцом шестерых детей. Один из них – Брэндон, который родился в браке с актрисой Линдой Томпсон, бывшей подругой Элвиса Пресли. Сейчас Кейтлин и Брэндон – чужие люди друг для друга. Отец даже не появился на свадьбе сына, хотя ранее они поддерживали связь.

Джеки Чан

Культовый актер никогда не признавал свою дочь по имени Этта, которая родилась в результате романа с "Мисс Азия-1990" Элейн Нг, когда Джеки Чан еще был женат на своей нынешней супруге Джоан Линь. Сейчас ни для кого не секрет, что у звезды фильмов "Час пик", "Каратэ-пацан" и других есть внебрачная дочь, однако он так и не решился начать с ней общение. Да и сама Этта, очевидно, не стремится сближаться со звездным отцом.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые отреклись от своих родителей. В подборку попали Дженнифер Энистон, Адель, Меган Маркл и другие. О семейных драмах селебрити – читайте в нашем материале.

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