Зато доллар был по 8: Анатолич показал знаковое видео, как Янукович и Партия регионов помогли сдать Крым

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич вспомнил политическую рекламу Партии регионов, лидером которой был Виктор Янукович, во время парламентских выборов в 2012 году. Ролик транслировали на государственной телерадиокомпании Крым и его основным посылом было "отстаивание родного русского языка".

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Вспомнив и проанализировав эту откровенно пропагандистскую рекламу, Анатолич попытался донести до соотечественников, которые до сих пор не понимают необходимости переходить на украинский, что язык – имеет значение. Своими размышлениями он поделился на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, героиня ролика жалуется на то, что ее ребенок разговаривает в садике на украинском, а дома из-за этого смешивает два языка.

"Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину – на русском. Вообще непонятно, на каком языке он после этого сада учиться будет. Дома все на русском. Так он грамотным никогда не станет. Почему я не могу водить сына в русский садик? Я имею право говорить на родном языке", – выдает в рекламе "крымчанка".

В конце видео появляется пророссийский лозунг: "Мы отстояли право говорить на родном языке"

Анатолий Анатолич подметил, что подобными действиями Янукович и его приспешники помогли сдать Крым. Именно поэтому шоумен считает, что языковой вопрос "на часі", и о необходимости перехода нужно говорить, пока каждый гражданин Украины этого не осознает.

"Не важно кто на каком языке, если ты любишь Украину, и если ты укрАинец. Это главное". Вернемся к языковому вопросу, который до сих пор кто-то считает "не ко времени". Вернемся во времена партии регионов и доллара по 8. Реклама крымской организации партии яныка. Как видите, вопрос очень важный: нужно ли вам напоминать, что произошло за пару лет в Крыму?" – оставил в описании шоумен.

Украинцы в комментариях поспешили поделиться своим мнением по этому поводу. Как и стоило ожидать, разгорелась дискуссия. Одни полностью согласны с Анатоличем, а другие же жалуются на "принудительный" переход.

"Людям, которые сейчас говорят по-русски, стоит ответить на один вопрос в первую очередь себе: "Хочу ли я, чтобы мои потомки имели что-то общее с россией?", "Ужас... и это в Украине родной русский язык? Какое из государств такое допустило бы? Это уже давно шла русификация украинского народа и подготовка к войне. Действительно, какая разница? Большая разница!", "Благодарю Вас, что сейчас пушите эту проблему, люди как одурели и с каждым днем все пофигистичнее говорят на языке оккупанта, это ужасно", "До 24 февраля 2022 года большинство украинцев в быту разговаривало на русском языке. Сейчас многое изменилось. Люди переходят на украинский. Но все равно мы должны уважать всех, потому что мы украинцы. Наши мамы, бабушки, дедушки разговаривают на русском. Люди, опомнитесь, не будьте жестокими!", "Язык знаем и детей учим, но если так заставлять, постоянно давить – думаю будет только хуже. Вы спросите у ребят на 0, которые говорят по-русски, может они пойдут поучат язык, а потом уже воевать… По вашему так, Анатолий, получается?", – пишут комментаторы.

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