Заставили говорить о себе весь мир: дети знаменитостей, которые стали известнее своих родителей. Фото

Вы можете себе представить гордость родителей, дети которых не только пошли по их стопам, но и добились небывалых высот? Ведь родиться в семье знаменитостей – не есть стопроцентной гарантией удачной карьеры и признания аудиторией. Герои нашей сегодняшней подборки покорили весь мир и переплюнули звездных родственников.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию селебрити, которые затмили имена своих родителей. Вы точно знаете этих личностей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Анджелина Джоли

Не секрет, что одна из самых красивых и успешных женщин современности Анджелина Джоли была рождена в семье актеров – Джона Войта и Маршелин Бертран. Артистка переняла мамину внешность и папин талант. Всего через год после появления на свет супруги Брэда Питта, Джон и Маршелин расстались. Мужчина вплотную занялся карьерой: он получил "Оскар" и три "Золотых глобуса", а Бертран переехала в Нью-Йорк, где посвятила себя воспитанию Анджелины и ее старшего брата Джеймса. Нереализованные мечты женщины воплотила ее дочь.

Гвинет Пэлтроу

Родители звезды Голливуда – режиссер Брюс Пэлтроу и актриса Блайт Даннер. Отец Гвинет работал над сериалом "Убойный отдел", а ее мама известна по фильму "Знакомство с родителями". Также женщина была номинирована на "Золотой глобус" за роль в ленте "Когда мы были взрослыми". Что касается их дочери, она превзошла родственников, получив "Золотой глобус", "Оскар" и "Эмми".

Майли Сайрус

Отец Майли Сайрус – популярный в США кантри-музыкант Билли Сайрус. Он лично помогал своей дочери строить карьеру. Знаменитость играл папу ее героини в нашумевшем сериале "Ханна Монтана", который сделал Майли известной. Мать вокалистки, Тиш Финли, также приложила усилия для успешной жизни наследницы – она была продюсером кинолент "Последняя песня" (где играла Майли Сайрус и ее экс-супруг Лиам Хемсворт).

Дакота Джонсон

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон также была рождена в семье знаменитостей. Ее мама актриса Мелани Гриффит получила премию "Золотой глобус" и была номинирована на "Эмми" и "Оскар". Она познакомилась со своим будущим мужем, актером Доном Джонсоном, когда ей было 14 лет, а ему – 22. Результатом их любви стало два совместных фильма и дочь Дакота. Из-за неудачных пластических операций Мелани стали реже предлагать крупные проекты, а вот ее наследница смогла прославиться благодаря эротическому роману.

Дженнифер Энистон

Первая супруга Брэда Питта была рождена в браке актеров Джона Энистон и Нэнси Дау. Мать Дженнифер начинала свою карьеру с сериала "Дикий, дикий запад". Однако она быстро забросила кинематограф. А вот на счету у Джона – такие известные сериалы, как "Безумцы" и "Девочки Гилмор".

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