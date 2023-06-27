Остаться собой: пять знаменитостей, которые отказались от уколов красоты и бросили вызов всем. Фото

"Стандарты красоты" стали насколько триггерной темой в обществе, что звезд все чаще обвиняют в изменении внешности и попытке угодить фанатам. Однако несколько десятков лет назад знаменитостей активно критиковали за "неидеальные" черты лица, фигуру и т.п.

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Немногие публичные люди смогли проигнорировать упреки фанатов и остаться собой, отыскав гармонию. OBOZREVATEL расскажет о звездах, которые отказались от "уколов красоты", хотя имели возможность себя "перекроить" и сохранить молодость (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Моника Беллуччи

Роковая брюнетка ни разу не ложилась под нож хирурга, чтобы изменить свое лицо. Более того, пока ее ровесницы отчаянно пытаются сохранить молодость, актриса откровенно признается, что не стремится маскировать морщины и другие возрастные изменения, ведь старения не боится. Знаменитость философски мыслит над этой темой и призывает не обманывать себя и окружающих.

Кейт Мосс

Модель Кейт Мосс также выбрала природное старение. Многие поклонники критикуют звезду за то, что она якобы безразлично относится к своей внешности, но Мосс не поддается их влиянию и не стремится искусственно делать себя более привлекательной и молодой.

Бриджит Бардо

Секс-символ французского кино Бриджит Бардо принципиально не скрывала морщинки филлерами, хотя фанаты жестко критиковали ее за это. Поклонникам хотелось, чтобы артистка подольше радовала их своей красотой, но она была непоколебима.

Венесса Паради

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа из-за сложного периода в жизни осунулась и потеряла свежесть, но решила не обращаться за помощью к хирургам и косметологам. Паради стабилизировала свое психологическое состояние и примирилась с морщинами и "изюминками".

Сальма Хайек

Мексикано-американская актриса не решилась на перемены, чтобы побороть свои комплексы. Однако причина не такая глубокая, как у других красавиц. Звезда просто боится манипуляций с кожей и мускулами.

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