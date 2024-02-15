Мы наблюдаем за звездами в социальных сетях, читаем шоу-бизнесовые новости, но не задумываемся над тем, как работает "кухня" изнутри. Что я имею в виду? Среди работников развлекательной сферы есть классовость артистов. Это называют первым, вторым или третьим эшелоном. Таким образом, классифицируют звезд на топовых и наименее востребованных.

А есть отдельная каста – они в шоу-бизе, но так и не закрепились на пике славы. О них и поговорим.

Нашу подборку открывает экс-виагрянка Анастасия Кожевникова. Девушка попала в легендарную женскую группу в 2013 году и отработала в коллективе 5 лет. Яркий облик, невероятный вокал и профессиональная работа в кадре помогли Анастасии засиять в группе. А вот в сольном плавании вышеуказанные навыки не помогли певице стать полноценной единицей в шоу-бизнесе. По-моему, здесь дело в неудачном репертуаре. Сольные песни Насти достаточно посредственные и на фоне конкурентов не получили популярности. Сегодня певица не дает интервью, песни не выпускает. Занимается инстаграммой и преподает частные уроки вокала.

Злата Огневич известна всем. Была героиней шоу "Холостячка", представляла Украину на Евровидении, успела побывать нардепкой и имеет элитные рекламные контракты. С первого взгляда все отлично, но своей ниши Злата в шоубизе так и не нашла. За более 10 лет карьеры у нее всего несколько хитов – "Солодка кара" и дуэтная песня с Шумеем "Буревіями". Артистка продолжает поиски музыкального звучания, но пока безуспешно.

Tayanna неоднократно пробовала свои силы на Нацотборе, работала с Бадоевым, но ни одного долгоиграющего хита. Были хорошие клипы, пиар-стратегия, сейчас – тупик. Имея безупречные вокальные данные, женщина не нащупала своей аудитории и не смогла занять свою нишу. Думаю, это результат некачественного подбора и формирования команды певицы. За успехом любого артиста стоит командная работа, и без профессиональных кадров невозможно построить крепкий фундамент. Напомню, что родной брат Tayanna Миша Марвин сначала осудил полномасштабное вторжение россии, вышел из российского лейбла Blackstar и покинул Москву. Но что-то пошло не так, и запроданец вернулся в страну-оккупантку, возобновил сотрудничество с лейблом и продолжает гастролировать по городам РФ.

Хит 2022 "Ванька-Встанька" разорвал все чарты и подарил автору хита Марии Кондратенко золотой билет в шоубиз. Яркий старт и стремительное угасание. После "Ваньки-встаньки" у Маши появился еще один быстротечный хит "Вогник-вогник". Маша умеет создавать тикток-хиты, при этом стала заложницей инфантильного образа. Сегодня представители Клавдии Петровны, как сообщают мои котята, смогли провернуть крутой пиар-кейс, когда на одной из музыкальных премий за наградой Клавдии вышла Маша Кондратенко в большой шляпе, которая частично скрывала лицо. Почему бы и нет? Всем выгодно: с одной стороны, лейбл отвел внимание поклонников от настоящей Клавдии Петровны, хотя мы уже рассказывали, что за загадочным образом певицы, которую никто не видел, скрывается юная Соломия Опришко; с другой стороны – для Марии это замечательный инфопривод в который раз напомнить о своем существовании в медиапространстве.

Нашу подборку сегодня закрывает одиозная Анастасия Приходько. После участия в Евровидении от России звезда Насти так и не засияла. Могу предположить, что дело в сложном характере певицы. Условно говоря, каждый второй скандал в украинском шоу-бизнесе так или иначе связан с Приходько. Будем считать это человеческим фактором, но жаль: у Насти уникальный тембр голоса, и хотелось бы почаще слышать от нее хиты, а не громкие скандалы.

Дорогие звезды, знаю, что читаете нас. Успех – это совокупность креатива, качественного репертуара, рекламной и контент-стратегии, построения бренда и четко отлаженного процесса работы вашей команды. Работайте, работайте и снова работайте!