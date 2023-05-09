'Это просто дно': как певец из Черновцов и брат Tayanna продался РФ и зарабатывает кровавые рубли во время войны

Популярный исполнитель родом из Черновцов Михаил Решетняк, более известный публике как Миша Марвин, с 2015 года сотрудничал со знаменитым российским лейблом Black Star, лидером которого был заядлый путинист и Z-патриот Тимати. Однако после полномасштабного вторжения украинец покинул Москву, разорвал связи с пропутинской компанией и даже осудил агрессора, поддержав родную страну. Но "благородности" звезды хватило ненадолго. Уже в сентябре 2022-го музыкант объявил, что вернулся в Black Star, следовательно и в Россию, а от всех своих слов в поддержку Украины отказался.

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Исполнитель является родным братом знаменитой украинской певицы Татьяны Решетняк, более известной под псевдонимом Tayanna. Поступок продажного родственничка удивил поклонников, ведь еще за месяц до своего возвращения в страну-террористку Марвин вместе с сестрой записывал видео, как поет украинские песни. OBOZREVATEL хочет напомнить, как уроженец Черновцов продался за кровавые российские рубли.

4 мая 2022 года на странице исполнителя появился пост об уходе из Black Star. Он сообщил, что больше не может называть себя Мишей Марвином, поскольку его имя, а также все песни принадлежали компании. Летом того же года Tayanna рассказывала в интервью, что ее брат разорвал все связи с РФ после начала полномасштабной войны.

Прошло полгода, а от патриотизма артиста не осталось и следа. В сентябре он публикует пост, в котором сообщает: "Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашу и Вальтером Леруссе все обсудили. Больше нет никаких недоразумений. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом".

Неизвестно, что именно повлияло на решение знаменитости отправиться обратно в РФ в то время, как российская армия жестоко убивала его мирных соотечественников и уничтожала города (что продолжает делать до сих пор), но ответ напрашивается вполне очевидный – деньги.

В стране-агрессоре Марвин продолжил выпускать русскоязычные песни и выступать перед российской публикой. Развлекать оккупантов – для Миши, очевидно, дело нехитрое, главное, чтобы платили побольше.

Посты с осуждением войны в соцсетях певца, как можно было догадаться, поспешно пропали. Тем временем украинские поклонники, которые перестали быть поклонниками, разочаровавшись в позиции Марвина, оставляли свое честное мнение о предательстве украинца под другими его публикациями.

"Просто дно", "Как говорится, в семье не без урода", "Позор! Ты не украинец", "А чего больше украинские песни не поешь?", "Ты предал свои корни. Знать о тебе не хочу", "Деньги не пахнут?", – пишут интернет-пользователи.

Tayanna позицию брата не комментирует, всячески избегает этой темы в интервью. Впрочем, она четко дает понять, что не разделяет взглядов родственника-предателя. Певица много выступает на благотворительных концертах, поддерживает ВСУ и всех, кто пострадал в результате российской агрессии.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская блогерша, которая в 1996 году представляла Украину на "Мисс Мира", а также была "Вице-мисс Киев", Наталья Бакай (Козицкая) выдала в своих соцсетях порцию пропагандистского бреда о родной стране, войне и президенте Владимире Зеленском. Впрочем, позиция путинистки, которая, к слову, является супругой украинского миллиардера и экс-главы "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая, сильного удивления не вызывает. Женщина с семьей уже долгие годы живет на Рублевке неподалеку от Москвы и, кажется, с легкостью игнорирует геноцид собственного народа за кровавые рубли. Все подробности – в нашем материале.

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