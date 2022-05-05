'Защитники должны видеть нас красивыми': Никитюк призвала украинок не забывать следить за собой

Украинская телеведущая Леся Никитюк призвала женщин не забывать следить за собой, потому что защитники Украины должны видеть их красивыми. По ее словам, за время войны многие украинки "потускнели".

"Мы не имеем на это право. Я понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно!" – написала звезда на своей странице в Instagram.

Никитюк уверена, что женская красота украинок поможет поднять моральный и мужской дух военных.

"Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой", – добавила она, предложив женщинам публиковать свои фотографии с хештегом #красадляЗСУ.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леся Никитюк поделилась с поклонниками трогательной историей двух сестер из Краматорска Донецкой области, которые должны были ехать из родного города поездом в тот день, когда российские кафиры нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу.