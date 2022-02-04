Зарицкая рассказала о первом сексе и раскрыла размер своего максимального заработка

Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая дала интервью, в котором рассказала о том, что первый секс у нее был в раннем возрасте, что похудела на 30 килограмм, а также раскрыла, сколько максимально зарабатывала за месяц. По ее словам, артистка позволила себе сумку от именитого бренда Christian Dior.

Соответствующее интервью программы "29 вопросов" от Люкс ФМ разместили на YouTube. Журналист Слава Демин также расспросил Зарицкую о том, что она называла себя квир-человеком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица рассказала, что первая интимная связь у нее случилась в раннем возрасте.

"Достаточно в раннем возрасте у меня был интим. Я скажу так, после 16 лет, но до 18. Не сложилось серьезных отношения, снова таки, потому что я постоянно ставлю свою карьеру на первое место и очень много потенциальных мужчин, не могут это воспринимать", – рассказала Зарицкая.

Видео дня

На вопрос Демина о квир-человеке, Александра ответила, что не хочет назвать это каким-либо словами.

"Я не хочу назвать это какими-то словами. Квир-человек, это тот, кто чувствует себя не таким, как другие. Серьезного такого не было ничего. Серьезно, это когда люди начинают отношения. Но, такого не было", – сказала Зарицкая о своем заявлении.

Также певица рассказала о своем перевоплощении. По ее словам, в жизни наступил такой период, когда лишний вес мешал, и уже стало сложно петь и много ходить.

"Я поняла, что здоровье должно быть в приоритете и сейчас я приближена к тому, чтобы быть здоровой и получать кайф от жизни, чтобы ничего не мешало мне воплощать свои мечты. Я думаю, что скинула все-таки 30, а может даже и 35 кг", – отметила солистка KAZKA.

Кроме того, журналист поинтересовался о заработке Александры Зарицкой, на что она дала довольно таки откровенный комментарий.

"Деньги для меня это еще один способ помощи воплощать свои мечты в реальность. Максимально получила за месяц, может 10 тысяч долларов, может больше", – призналась артистка.

Она похвасталась, что в ее гардеробе самая дорогая вещь – это сумка от Christian Dior, стоимость которой полторы тысячи долларов.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Танці з зірками". Родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец –юрист, а бабушка более 40 лет проработала судьей. В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александра Зарицкая, находясь в отпуске в Испании, приняла душ и после показала свои татуировки на теле.