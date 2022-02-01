Зарицкая в бюстгальтере показала свои татуировки

Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала свои татуировки на теле позируя в бюстгальтере после душа. Знаменитость устроила себе отпуск и отправилась в Барселону, Испания.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. Короткое видео певица сопроводила лиричной мелодией (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном коротком ролике показано, как Александра стоит в бюстгальтере персикового оттенка, благодаря чему можно с легкостью рассмотреть ее татуировки.

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К слову, на левом плече у певицы изображена татуировка дракона. В целом на теле у Александры около 13 рисунков, на чем останавливаться она не собирается.

В одном из интервью знаменитость отмечала, что "татуировки и пирсинг придают ей уверенности в себе", а также, что она "себе так больше нравится".

"Первую татуировку я сделала лет в 14 или 15. Это такая маленькая нотка за ухом. Я сказала папе, что это на три месяца. Он поверил", – говорила Зарицкая.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Танці з зірками". Родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец –юрист, а бабушка более 40 лет проработала судьей. В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что солистка KAZKA анонсировала масштабный тур по городам Америки, который пройдет весной 2022 года. По ее словам, своим творчеством они хотят привлечь внимание к актуальной угрозе в стране.