'Зараз ти як миш': Дантес ответил, действительно ли посвятил новый трек 'Чуєш' Наде Дорофеевой

На днях популярный украинский певец Владимир Дантес презентовал свой новый украиноязычный трек "Чуєш", в котором обратился к условной бывшей со словами, что он ее забыл и просит больше не звонить. Поклонники, конечно же, нашли в строках песни отсылку к экс-супруге музыканта, а по совместительству коллеге Наде Дорофеевой.

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Впрочем, сам Дантес утверждает, что композиция никак не связана с его бывшей. Такой комментарий прозвучал от певца в радиоэфире для "Наше радио" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам‘яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони", – исполняет музыкант в новом сингле.

Многих слушателей, в частности, задела строчка "Гарна ти? Облиш. Зараз ти як миш". Фанаты Нади Дорофеевой восприняли это за оскорбление певицы. Они решили, что Дантес попытался своей песней унизить бывшую. Однако артист утверждает, что не стал бы опускаться до такого уровня.

"Ни в коем случае. Очень странно, что люди натягивают именно такой смысл на эту фразу, потому что я никогда бы в жизни не смог так сказать о своей бывшей. Во-первых, потому что я уважаю свои бывшие отношения. Если я так ее называю, то я и себя опускаю. А я себя тоже очень люблю, поэтому не могу такого допустить", – прокомментировал Дантес.

Кроме того, он заверил, что его сейчас не особо волнует личная жизнь экс-жены, поскольку у него есть собственные заботы.

"У меня же жизни своей нет", – с сарказмом ответил певец на вопрос о том, действительно ли посвятил композицию Дорофеевой.

Напомним, в марте 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес шокировали фанатов тем, что больше не вместе. После новости о разводе знаменитостей об аналогичных намерениях заявили их близкие друзья Михаил и Даша Кацурины.

В сети распространились слухи, что Дорофеева начала встречаться с Кацуриным. Позже они подтвердились, а поклонники бывшей пары обратили свое внимание на то, что и Дантес с Дашей Кацуриной проводят подозрительно много времени вместе. Впоследствии они тоже закрутили роман.

Как писал OBOZREVATEL, в июне этого года в сети распространились слухи о том, что Дорофеева и Кацурин поженились. Что известно – читайте в нашем материале.

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