'Я тебе забув, більше не дзвони': Дантес выпустил новый трек после слухов о свадьбе Дорофеевой. Видео

Популярный украинский певец и шоумен Владимир Дантес выпустил новый трек под названием "Чуєш" и клип к нему. В композиции музыкант обращается к условной бывшей со словами, что он ее забыл и просит больше не звонить. Символично, что премьера песни состоялась сразу после того, как в сети распространились слухи о вероятной свадьбе Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.

Видео дня

К слову, в клипе появилась Даша Кацурина – новая избранница певца и экс-жена его бывшего друга, с которым сейчас в отношениях Дорофеева. Необычную и стильную видеоработу Дантес обнародовал на своем YouTube-канале, где за первые три часа после публикации (на момент написания новости) ее уже успели посмотреть больше 12 тысяч зрителей, оставив сотни восторженных комментариев.

"Чуєш" – это эмоция. У меня на лице всегда появляется улыбка при первых звуках (надеюсь и вам станет веселее). Видео – как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным – рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо", – оставил в описании под клипом Дантес.

В видеоработе, как мы уже успели заметить, снялась Даша Кацурина. Вместе с певцом она станцевала на крыше автомобиля в соблазнительном образе. В конце клипа пара страстно поцеловалась, хотя это и был общий кадр.

В своем Instagram артист обратился к избраннице: "Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю".

Неизвестно, адресовалась эта песня бывшей супруге-певице Наде Дорофеевой или нет, но многие поклонники расценили ее текст именно так.

"Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам‘яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони", – исполнил музыкант.

Сюрпризом для зрителей стало появление в клипе блогера и юмориста Алексея Дурнева, с которым Дантес выпускает совместный YouTube-проект "Пожежа".

Напомним, в марте 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес шокировали фанатов тем, что больше не вместе. После новости о разводе знаменитостей об аналогичных намерениях заявили их близкие друзья Михаил и Даша Кацурины.

В сети распространились слухи, что Дорофеева начала встречаться с Кацуриным. Позже они подтвердились, а поклонники бывшей пары обратили свое внимание на то, что и Дантес с Дашей Кацуриной проводят подозрительно много времени вместе. Впоследствии они тоже закрутили роман.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Дантес на своем стендап-шоу пошутил о сексе бывшей жены и лучшего друга. Черный юмор оценили не все.

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