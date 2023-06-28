'Зарабатывает огромные деньги': блогер рассказал, что стоит за разводом Квитковой и Добрынина, и намекнул на 'пиар'

Украинский блогер Даша Квиткова, которая стала популярной благодаря романтическому шоу "Холостяк-9", где и познакомилась с Никитой Добрыниным, недавно заявила, что официально развелась с телеведущим. Причину расставания ни девушка, ни ее бывший муж не комментируют. Однако есть несколько вариантов разрыва брака, о которых говорит украинский блогер Богдан Беспалов.

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Он на своем YouTube-канале рассказал, что ему удалось выяснить в отношении "неверности" Квитковой и возможном варианте разрыва бывших возлюбленных. Так, по информации источников, причина вовсе не в изменах Даши или Никиты. Вероятнее всего, молодую маму, которая стала зарабатывать в разы больше своего партнера, не устраивало то, что ведущий приносит домой меньше денег, чем она (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В период полномасштабного вторжения у Квитковой пошли дела в гору. Девушка зарабатывает огромные деньги. Никита Добрынин очень сильно просел в материальном плане. Поэтому причина их развода вовсе не в Таллере. Причина развода даже не в предпочтениях Добрынина. Дело – в деньгах. И условно говоря, Таллер – это был лишь повод для того, чтобы избавиться от Добрынина, наконец сбросить его как балласт и лететь дальше. То есть Квиткову не устраивало, что Добрынин зарабатывает в разы меньше, чем она. Все опирается на меркантильность натуры Квитковой", – рассказал Беспалов.

Также блогер заверил, что "лавстори" с Таллером, которую Квиткова начала транслировать в Instagram, – всего лишь пиар. Блондинка получит от продюсера "плюшки", а самому мужчине это нужно для расширения аудитории.

Напомним, после того, как начали появляться слухи, что Даша Квиткова могла изменять Никите Добрынину еще в браке, девушка сразу же опровергла все эти сплетни. Красавица написала, что измены с ее стороны не было, да и сейчас она одинока. А все истории про отношения с Евгением Таллером или Игорем Лаченом – выдумки.

Ранее OBOZREVATEL писал, общается ли Квиткова с Добрыниным после развода. Блогер назвала их отношения нейтральными, но отметила, что они продолжают совместно воспитывать сына Льва. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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