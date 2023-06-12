Никита Добрынин и Даша Квиткова официально развелись: блогер ответила, общается ли с эксом

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова официально развелись после двух лет брака. Отношения пары зародились на проекте "Холостяк-9", главным героем которого был Добрынин, а в сентябре 2022-го супруги даже обвенчались в церкви. Именно поэтому для фанатов их разрыв стал настоящей неожиданностью.

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Многие поклонники верили, что знаменитости лишь сделали паузу и вскоре воссоединяться, однако Квиткова сообщила об официальном разводе. Этой новостью она поделилась с подписчиками в InstaStories, когда те начали расспрашивать об отношениях с теперь уже бывшим мужем.

По словам инфлюэнсерши, сейчас они с Добрыниным ждут официальные бумаги, подтверждающих их новый статус. Также фаны поинтересовались, общается ли Квиткова с эксом. Та назвала отношения с ведущим нейтральными, а также отметила, что пара продолжает совместно воспитывать общего сына.

"Мы официально развелись. Ждем документов. Отношения нейтральные и родительские", – сообщила Дарья.

Отметим, впервые о разрыве с Добрыниным Квиткова заговорила еще в январе этого года, назвав причиной "разные темпы жизни". Пара поженилась в августе 2020 года, а в 2021-м их семья пополнилась сыном, которому дали имя Лев. Еще спустя год супруги закрепили свои отношения перед Богом, обвенчавшись.

Напомним, недавно Квиткова съехала с их общего с Добрыниным дома, который был приобретен во время брака, на арендованную квартиру. О причине данного решения девушка предпочитает не говорить, но делится с поклонниками своими чувствами после смены жилья. Она призналась, что боялась этого шага, однако он был необходимым.

Ранее OBOZREVATEL писал, изменял ли Никита Добрынин Даше Квитковой. Ведущий заявил, что в наше время – это распространенная история, но он не позволит себе предать близкого человека. Он также высказался о тех представителях сильного пола, которые поднимают руку на своих женщин.

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