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"Запустить стулом или морду набить". Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

Оксана Гейдор
Люди
4 минуты
2,2 т.
'Запустить стулом или морду набить'. Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

Народный артист Украины, ведущий актер-франковец Анатолий Хостикоев поделился впечатлениями от просмотра спектакля "Отелло" режиссера Давида Петросяна, идущего на сцене Национального театра им. Леси Украинки. Знаменитый актер поздравил коллектив с постановкой.

Также актер обратился на странице в Facebook к режиссеру, напомнив ему, что тот обещал с ним поработать в другом спектакле, но отказался от постановки. Анатолий Хостикоев вспомнил работу с другими режиссерами, в том числе с Андреем Жолдаком, с которым "сделал лучшие представления, но запустил стулом на репетиции". Но пожалел, что "наступили времена, когда некому рожу набить во время творческого процесса".

"Запустить стулом или морду набить". Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

Анатолий Георгиевич признался, что должен был сотрудничать с Петросяном в другом спектакле: "Режиссер Петросян, морочивший мне голову с королем Лиром, от которого я отбивался как только мог, почти год, а он убеждал, что именно эта роль актуальна, во всех смыслах …И когда я подключился, придумал своего Лира – величественного, безжалостного, трагического, изучив весь текст, который, если вы не знаете, в стихах – вдруг, режиссер отказывается от постановки и ставит в Леси Украинки блестящий спектакль. Сукин сын! В хорошем понимании. Во всяком случае, болезнь Альцгеймера мне не угрожает. Короля Лира буду читать на творческих вечерах!"

"У Андрея Жолдака, с которым я сделал лучшие спектакли, я запустил стулом на репетиции спектакля "Слуга двум господам", это так, к слову… И потом долго сожалел, что наступили времена, когда не в кого и стула швырнуть. Или хотя бы… и вот когда мне показалось, что такой режиссер, наконец-то появился, говорю о Петросяне, он убежал! А еще говорил, что имеет какой-то дан по каратэ!"

Также Хостикоев рассказал, что премьера спектакля "Отелло" не обошлась без конфузов и в этом контексте поделился замечаниями по поводу поведения в театре.

"Посетил спектакль. Должен быть на премьере, не произошло… Говорят, в тот день пульт сгорел, – говорится в сообщении Хостикоева. – Несмотря на то, что пауза была длительной и спектакль задержался более чем на пол часа, зрители терпеливо ждали встречи с Шекспиром. И вот, благодаря профессионалам театра Леси Украинки, спектакль состоялся, правда ругательства, сопровождавшее проведение спектакля в ручном режиме, иногда перекрывало актеров, которые произносили высокий шекспировский текст, пытаясь перекричать голоса, которые доносились из осветительного цеха!"

"Запустить стулом или морду набить". Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

"Жаль, что я не был на том спектакле! Именно об этом и поставил спектакль режиссер! В жизни существуют законы бытия. А вот в театре никаких законов нет, – продолжает Хостикоев. – Более того, систем тоже нет. Никаких! Я не о правила поведения в театре, не о дисциплине и о соблюдении норм пребывания в коллективе. в шортах? Или Аркадия Гашинского, или Бориса Каменьковича, который, увидев меня с рюкзачком за плечами, сказал: "Толя, ты же актер! Сними эту х…ню!" Так же недопустимо выходить актерам в фойе перед спектаклем среди зрителей, тем более на улицу и встречать своих гостей… За это раньше можно было вылететь из театра. Ведь театр – это иллюзия, фантазия… Тайна!

"Запустить стулом или морду набить". Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

"После спектакля Петросяна я выходил из театра в приподнятом настроении, в хорошем настроении и позитиве. Я аплодировал классным актерам, а также всем цехам театра – браво! Аплодировал автору феерические афиши, музыкантам. Аплодировал невероятной Данииле Колот, которая своим решением выступает и можно было выключить звук, как в телевизоре, и просто смотреть на то, как живет декорация своей жизнью, даже без актеров, как меняется свет, словно проигрывая сцену за сценой, меняя смысл и браво! ! Не бойся, не буду бить! Хотя... С премьерой! Браво!"

"Запустить стулом или морду набить". Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

К слову, Анатолий Хостикоев в свое время играл в родном театре Отелло в постановке режиссера Виталия Малахова. Премьера спектакля прошла в 2001 году. И в том же году актер получил за эту роль престижную театральную премию "Киевская пектораль" в номинации "лучшая мужская роль". В постановке Давида Петросяна роль Отелло досталась актеру Александру Яцентюку, известному зрителям по главной роли в одном из лучших фильмов прошлого года "Памфир".

Давид Петросян с 2017 года работал режиссером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В октябре 2023 года он победил в конкурсе на должность главного режиссера Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Однако продолжает ставить представления в родном театре и других театрах Киева.

Ранее OBOZ.UA писал, что Театр Леси Украинки отказался от спектаклей режиссера, поддержавшего Путина и назвал войну "спецоперацией".

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