'Запустить стулом или морду набить'. Анатолий Хостикоев публично обратился к известному украинскому режиссеру

Народный артист Украины, ведущий актер-франковец Анатолий Хостикоев поделился впечатлениями от просмотра спектакля "Отелло" режиссера Давида Петросяна, идущего на сцене Национального театра им. Леси Украинки. Знаменитый актер поздравил коллектив с постановкой.

Также актер обратился на странице в Facebook к режиссеру, напомнив ему, что тот обещал с ним поработать в другом спектакле, но отказался от постановки. Анатолий Хостикоев вспомнил работу с другими режиссерами, в том числе с Андреем Жолдаком, с которым "сделал лучшие представления, но запустил стулом на репетиции". Но пожалел, что "наступили времена, когда некому рожу набить во время творческого процесса".

Анатолий Георгиевич признался, что должен был сотрудничать с Петросяном в другом спектакле: "Режиссер Петросян, морочивший мне голову с королем Лиром, от которого я отбивался как только мог, почти год, а он убеждал, что именно эта роль актуальна, во всех смыслах …И когда я подключился, придумал своего Лира – величественного, безжалостного, трагического, изучив весь текст, который, если вы не знаете, в стихах – вдруг, режиссер отказывается от постановки и ставит в Леси Украинки блестящий спектакль. Сукин сын! В хорошем понимании. Во всяком случае, болезнь Альцгеймера мне не угрожает. Короля Лира буду читать на творческих вечерах!"

"У Андрея Жолдака, с которым я сделал лучшие спектакли, я запустил стулом на репетиции спектакля "Слуга двум господам", это так, к слову… И потом долго сожалел, что наступили времена, когда не в кого и стула швырнуть. Или хотя бы… и вот когда мне показалось, что такой режиссер, наконец-то появился, говорю о Петросяне, он убежал! А еще говорил, что имеет какой-то дан по каратэ!"

Также Хостикоев рассказал, что премьера спектакля "Отелло" не обошлась без конфузов и в этом контексте поделился замечаниями по поводу поведения в театре.

"Посетил спектакль. Должен быть на премьере, не произошло… Говорят, в тот день пульт сгорел, – говорится в сообщении Хостикоева. – Несмотря на то, что пауза была длительной и спектакль задержался более чем на пол часа, зрители терпеливо ждали встречи с Шекспиром. И вот, благодаря профессионалам театра Леси Украинки, спектакль состоялся, правда ругательства, сопровождавшее проведение спектакля в ручном режиме, иногда перекрывало актеров, которые произносили высокий шекспировский текст, пытаясь перекричать голоса, которые доносились из осветительного цеха!"

"Жаль, что я не был на том спектакле! Именно об этом и поставил спектакль режиссер! В жизни существуют законы бытия. А вот в театре никаких законов нет, – продолжает Хостикоев. – Более того, систем тоже нет. Никаких! Я не о правила поведения в театре, не о дисциплине и о соблюдении норм пребывания в коллективе. в шортах? Или Аркадия Гашинского, или Бориса Каменьковича, который, увидев меня с рюкзачком за плечами, сказал: "Толя, ты же актер! Сними эту х…ню!" Так же недопустимо выходить актерам в фойе перед спектаклем среди зрителей, тем более на улицу и встречать своих гостей… За это раньше можно было вылететь из театра. Ведь театр – это иллюзия, фантазия… Тайна!

"После спектакля Петросяна я выходил из театра в приподнятом настроении, в хорошем настроении и позитиве. Я аплодировал классным актерам, а также всем цехам театра – браво! Аплодировал автору феерические афиши, музыкантам. Аплодировал невероятной Данииле Колот, которая своим решением выступает и можно было выключить звук, как в телевизоре, и просто смотреть на то, как живет декорация своей жизнью, даже без актеров, как меняется свет, словно проигрывая сцену за сценой, меняя смысл и браво! ! Не бойся, не буду бить! Хотя... С премьерой! Браво!"

К слову, Анатолий Хостикоев в свое время играл в родном театре Отелло в постановке режиссера Виталия Малахова. Премьера спектакля прошла в 2001 году. И в том же году актер получил за эту роль престижную театральную премию "Киевская пектораль" в номинации "лучшая мужская роль". В постановке Давида Петросяна роль Отелло досталась актеру Александру Яцентюку, известному зрителям по главной роли в одном из лучших фильмов прошлого года "Памфир".

Давид Петросян с 2017 года работал режиссером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В октябре 2023 года он победил в конкурсе на должность главного режиссера Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Однако продолжает ставить представления в родном театре и других театрах Киева.

Ранее OBOZ.UA писал, что Театр Леси Украинки отказался от спектаклей режиссера, поддержавшего Путина и назвал войну "спецоперацией".

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