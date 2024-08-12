Заплатила 2000 евро. Известная ведущая рассказала, как брала консультацию у психолога Дмитрия Карпачева

Украинская ведущая и автор подкаста "Розлючена" Алина Шаманская рассказала, что заплатила за консультацию психолога Дмитрия Карпачева заоблачную цену. Тот утверждал, что не ведет приёмы, но все же девушку взял за 2000 евро.

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Шаманская призналась в своем подкасте, что испытывала внутренние переживания относительно возможной измены мужа-актера Руслана Ханумака. Это заставило ее обратиться за консультацией к тому времени наиболее авторитетному психологу Украины.

В период брака девушка беспокоилась, что на съемочной площадке у Ханумака могут возникнуть чувства к актрисе, если он с ней будет играть влюбленную пару. Эти переживания продолжались 3-4 года, пока Шаманская не обратилась к Карпачову.

"Я с тобой поделюсь жизненной ситуацией. Я когда-то на эту тему пошла к самому известному в то время психологу Украины. Это был Карпачев. Я помню, он не принимал вообще. Но меня насколько крыло! Я три-четыре года терпела, что это работа, а потом меня начало крыть. Подписчики пишут, фотки мужа с кем-то скидывают. А если мне будет 40 лет и он мне предаст с какой-то актрисой?" – рассказала Шаманская причину, по которой обратилась к Карпачеву.

Однако сначала она услышала отказ, ведь мужчина не давал консультации. Но все же вынужден был согласиться, да еще и за кругленькую сумму. "И я пишу: "Карпачев, примите меня". А он говорит, что консультации не ведет и только 1000 евро в час. И я такая: "Беру два часа". Это две тысячи евро", – вспомнила ведущая.

В конце концов, консультация за 2000 евро помогла. Карпачев дал совет жить тут и сейчас и наслаждаться нынешним моментом.

"Прихожу к нему, и говорю что у меня есть проблема: "У меня муж – режиссер, и я боюсь, что когда мне будет 40 лет, он предаст мне с актрисой". Он сказал крутую фразу, которой я руководствуюсь по жизни. Он сказал: "Не важно, что будет потом, главное, чтобы ты никогда не жалела о периоде, который ты прожила. Ты сейчас кайфуешь, и совершенно не важно, что будет потом", – рассказала Шаманская.

Известно, что в 2020 году консультация у Дмитрия Карпачева стоила 400 долларов. Как видим, ценник значительно увеличился с того времени.

За комментарием о стоимости приема OBOZ.UA обратился к Дмитрию Карпачеву и телеканалу СТБ, с которым работает психолог. В СТБ нам сообщили, что не имеют отношения к его персональным консультациям вне эфира.

Дмитрий Карпачев пока не ответил на запрос.

Ранее блогер и участница "Супермамы" Стася Макеева рассказывала, как к ней относился Дмитрий Карпачев на шоу.

"Мы, когда с ним разговаривали, я ему задавала очень много вопросов. Мне было интересно узнать, может, он ответит как-то мне. Он меня вообще не засырал, когда мы разговаривали с ним, когда даже камеры были. Он вообще мне ничего плохого не сказал. Я ему рассказываю о ситуации с родителями, спрашиваю, как мне быть. Он говорит: "Обратись к психологу". Я думаю, я поняла, я вас услышала... Раньше я покупала его курсы, просто бредила его воспитанием. И когда я прихожу и понимаю, что я делала все по его книге, мне говорят, извините, но... нет", – призналась блогер.

Стоит отметить, что у Дмитрия Карпачева нет высшего образования психолога. Известно, что он окончил Центральноукраинский национальный технический университет по специальности маркетинг, позже – Высшую школу социологии при Институте социологии НАН Украины, а затем был участником общественной организации Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов, Московского гештальтного института и Европейской ассоциации психологии. В сети нет ни одного диплома об окончании психологического образования, а на собственном сайте отмечено лишь то, что Карпачев стал интересоваться наукой в 2001-2002 годах.

Ранее OBOZ.UA писал, что эпатажная участница 7-го сезона "Супермамы" жаловалась на беспристрастное поведение Дмитрия Карпачева в момент, когда включается камера.

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