'Там 70% лжи'. Эпатажная участница 'Супермамы' раскрыла всю правду о шоу и рассказала, почему очень обиделась на Карпачева

Эпатажная участница 7-го сезона "Супермамы" Лариса Лесневская, которую назвали "мамой без рамок", раскрыла всю правду о проекте. По словам звезды телешоу, участникам придумывают образы, они вынуждены создавать искусственные конфликты в кадре, а эксперт Дмитрий Карпачев ведет себя в жизни не так строго, как на экране.

На ведущего она, кстати, обиделась из-за одного из комментариев. Всеми подробностями участница "Супермамы" поделилась с блогером Богданом Беспаловым в рамках сотрудничества с OBOZ.UA.

"Когда камера выключена, разговор нормальный, но только включается..."

Главным экспертом шоу "Супермама" является ведущий телеканала СТБ Дмитрий Карпачев, который беспристрастно анализирует поведение участников. Иногда эти комментарии довольно неприятны для героинь шоу, но они призваны якобы показать им ситуацию со стороны.

С Ларисой Лесневской Карпачев, по ее словам, разговаривал "нормально", но как только включалась камера, атмосфера становилась более напряженной.

"Был момент, когда Карпачев меня очень обидел. Он сказал, что я жадная женщина. Вот мне это так запало в душу, потому что я часто помогаю людям... Все снималось, грубо говоря, 9 дней. Были все моменты, потом все это обрезали, сделали, как надо, и просто ему показали. Он увидел картинку, которую уже ему преподнесли", – объяснила звезда шоу.

Лариса Лесневская не может сказать, что эксперт судил ее предвзято, ведь понимает, что конечный результат шоу не раскрыл ее в полной мере правдиво.

"Знаешь, камера выключена – нормальный разговор идет, но как только камера включается, и такой: "Слышишь ты! "Сразу в роль вживаеться", – подытожила "супермама".

"Мы даже не обижались друг на друга"

Многих зрителей подобные телепроекты привлекают именно за счет эпатажности участниц, конфликтов и осуждений, однако на самом деле героини шоу в основном ведут себя мирно. Искусственно создавать напряжение между конкурентами им "помогает" редактор, рассказала звезда.

"Мы очень лояльно за кадром общались. Все понимают, что это шоу. Ну сидят четыре мамочки, все нормально. Понятно, что редакторы говорят: "Это никому не интересно". Нужно приковыриваться. Вот у меня все чисто, все хорошо. Юля говорит: "Ты ничего не делаешь, все делает Артур", хотя за кадром она говорит: "Молодец". Мы даже не обижались друг на друга", – призналась Лариса.

"Каждому дали какую-то роль"

Когда участники познакомились между собой, не без помощи редакторов каждая из них получила свою "роль". Одни героини были более лояльны, а "маме без границ" пришлось создавать конфликты и эпатаж на проекте. Она подчеркнула, что в жизни совсем не такая и редко может разозлиться.

"Каждому дали какую-то роль. В жизни я не такой человек. Я могу сказать прямо в лицо, что мне что-то не нравится, но чтобы мне все не нравилось – нет. Где-то на 30% так оно и есть , а на 70 – нет", – поделилась героиня телешоу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лариса Лесневская рассказала о деталях смерти своего брата Руслана, воевавшего на стороне так называемой "ЛНР" против Украины.

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