''Закройте рты и помогайте'': Пивоваров на сцене дал отпор тем, кто критикует концерты во время войны. Видео

Украинский певец Артем Пивоваров возмутился заявлениями людей, которые утверждают, что давать концерты в военное время – неуместно. Известно, что исполнитель именно благодаря своим выступлениям помогает ВСУ, отправляя нашим бойцам на фронт необходимые вещи. Потому вокалист решил не терпеть "нападки" в его сторону и эмоционально ответил зрителям прямо на сцене.

Видео дня

Видеофрагмент своей речи он разместил в Instagram. Пивоваров объяснил, он делает все для того, чтобы приблизить победу Украины, сохранить национальную культуру и этнокод. Звезда попросил всех "диванных критиков" замолчать или что-то сделать для нашей страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не хочу видеть войну в этой стране, потому я буду делать все для того, чтобы поддерживать нашу армию, сохранять нашу территорию, выпускать музыку и песни, сохранять нашу культуру, айдентику, этнокод. Потому закройте свои рты и помогайте нашей стране. Или ждите дома свою победу. А мы будем делать все для того, чтобы ее приближать. Поднимите свою ср*ку и сделайте что-то для страны", – возмущенно высказался музыкант.

Его подписчики согласились с мнением кумира, оставив комментарии под роликом: "Эти строчки звучат как какая-то песня. Очень сильно", "Гордимся", "Пусть идут в з*дницу! Неуместно говорить глупости про человека, который помогает больше своей стране, чем любой другой", "Неуместно слушать российскую музыку", "Аж захотелось дополнительный раз задонатить".

Пивоваров известен своими эмоциональными речами, потому и в этот раз не постеснялся поставить на место всех, кто думает, что концерты – это только про веселье. Он еще раз доказал, что благодаря деятельности артистов наши защитники могут тепло одеваться, пользоваться современным оружием и давать отпор оккупантам.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, украинскую журналистку и блогера Рамину Эсхакзай захейтили из-за интервью с бывшим зеком, пленным бойцом ЧВК "Вагнер". Пользователей удивил тот факт, что разговор с ним создает впечатление "гуманизации" врага. Подробности читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!