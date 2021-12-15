Руслана ответила на обвинения в прикрытии преступной группировки: это "скабеева-стайл"

Певица Руслана Лыжичко ответила на обвинения журналистки и блогера Янины Соколовой в том, что она якобы замешана в преступной схеме по воровству роялти украинских музыкантов. Артистка отрицает свою причастность к группировке. Претензии Соколовой, по словам звезды, повторяют традиции российской пропаганды и скандальной телеведущей Ольги Скабеевой в частности.

"Все это по-человечески очень унизительно, оскорбительно, неуважительно, в лучших традициях пропаганды северного соседа – "скабеева-стайл", – написала Лыжичко на своей странице в Facebook. Отметим: как утверждает Соколова, нарушители, о которых идет речь, за последние 10 лет украли 100 млн долларов "из карманов музыкантов".

По мнению журналистки, Лыжичко выполняет роль "ширмы", прикрывая преступную группировку. Певица активно выступает за то, чтобы законопроект №5572 не был принят. Он, как пояснила Соколова, "перекроет кислород преступному схематозу роялти".

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"Если закон примут, то каждый музыкант будет получать столько роялти за свои песни, сколько заработал", – написала блогер.

Лыжичко в свою очередь уверяет, что проект закона – лоббистский и продвигает права Украинского агентства по авторским и смежным правам (УААСП), к деятельности которого очень много вопросов.

Она высказалась и о своей работе в организации "Авторы и Издатели", которая должна защищать авторские права. Певица уверяет: она только "голос" и, будучи ее президентом, не имеет "никаких инструментов для руководства". Управление организацией исключительно коллективное, отметила знаменитость.

Соколова также заявляла, что "патрон" артистки – это Александр Никин, которого в прошлом месяце задержали на взятке в отеле возле Верховной Рады. Предварительно, деньги он пытался дать одному из нардепов, чтобы парламентарии не приняли закон №5572.

Бизнес-партнером Никина является Олег Долинский, который, по словам журналистки, работает с Лыжичко, и все трое якобы "партнеры преступной группировки".

"Мне приписывают бизнес-партнерство с Долинским. Если бизнес-партнерством называть передачу моих прав в управление компании "Комп Мьюзик" – то его бизнес-партнерами, кроме меня, являются Джамала, The Hardkiss, Тартак, Mad Heads, Тарас Чубай, Тарас Петриненко, Анатолий Соловьяненко, Николай Мозговой и еще очень много ярких современных имен и тех, кто оставил свое бесценное музыкальное наследие грядущим поколениям", – ответила на это певица.

Руслана подчеркнула, что если имеется в виду какое-нибудь другое "бизнес-партнерство", то "его никогда не было и это злонамеренная неправда".

Полный пост звезды:

Коротко о знаменитости:

Руслана Лыжичко – 48-летняя украинская певица, автор песен и продюсер. Родом со Львова. Представляла Украину на "Евровидении" в 2004 году и одержала победу на международном конкурсе.

Как писал OBOZREVATEL, Руслана Лыжичко в одном из эфиров на телевидение ранее намекнула, что беременна, но потом объяснила свои слова. Артистка заявила, что это "самая большая мечта", над которой она работает.