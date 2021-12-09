48-летняя Руслана объяснила свои слова о беременности: я мечтаю и готова родить ребенка

Известная украинская певица Руслана (Руслана Лыжичко) в одном из эфиров на телевидение намекнула, что беременна и теперь объяснила свои слова. Артистка заявила, что это "самая большая мечта", над которой она работает.

Соответствующее заявление знаменитость сделала для журналистки Алеси Бацман в программе "Бацман" на YouTube. "Надежда, мечта и я ее озвучила. Этому я много уделяю внимания сейчас, это действительно самое главное, чего я бы хотела в жизни", – сказала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руслана отметила, что осознанно публично заявила тогда о своем желании родить ребенка, чтобы подчеркнуть это для себя, рассказать искренне о свои намерениях людям и немного подбодрить родителей.

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"Мне хотелось подбодрить родителей, потому что они переживали, что я поставлю свою деятельность выше семьи. Я вышла и сказала, что семья для меня главное, и я хочу это сделать для Саши, потому что я знаю, как он об этом мечтает много лет", – рассказала Лыжичко.

Певица подчеркнула, что из-за ее деятельности и проектов, она не решались на детей. Однако сейчас Руслана заявила, что хочет ребенка.

"Наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду. И сейчас, несмотря ни на что, сколько бы не было впереди проектов или бурных событий, я сказала, что действительно хочу иметь ребенка. Я хочу вдохновить девушек, чтобы они позаботились о том, чтобы родить – это круто и, наверное, единственный смысл. Я искренне признаюсь в том, что это самое большое желание и мечта", – прокомментировала артистка.

К слову, в октябре этого года Руслана Лыжичко принимала участие в шоу "Маскарад" на 1+1, прячась под костюмом Мавки, когда намекнула на беременность. В ходе эфира она сказала: "У меня есть Лукаш, и он меня никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки – иметь ребенка".

Украинская исполнительница Ирина Билык, которая также принимала участие в шоу, сказала, что желает Руслане иметь ребенка, а также поинтересовалась, возьмет ли ее крестной мамой, на что певица ответила: "Я хочу попросить Иру и Машу тоже, потому что она тоже к этому прикладывалась".

Коротко о знаменитости:

Украинская певица, автор песен и продюсер Руслана Лыжичко родилась в 1973 году во Львове. Представляла Украину на Евровидении в 2004 году и одержала победу. Еще в 1995 году вышла замуж за музыкального продюсера Александра Ксенофонтова, однако пара детей не имеет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Руслана смело обратилась к Владимиру Зеленским с заявлением, что Украина "не сериал" и попросила его "не навязывать людям свой сценарий".