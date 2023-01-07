Задолго до популярности: Джамала показала архивные кадры с ''сестрой от другой мамы''

Популярная украинская певица Джамала редко публикует старые фотографии. Исполнительница предпочитает не упоминать о своих родителях и старшой сестре Эвелине, которая проживает в Турции. Однако исполнительница в личном блоге показала архивные снимки, на которых можно рассмотреть, как выглядела звезда до большой сцены.

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Джамала опубликовала в Instagram-stories фото с девушкой, которую назвала сестрой от другой матери. По всей видимости, юная вокалистка позирует с близкой подругой. Знаменитость поздравила ее с днем рождения, посвятив трогательные слова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На кадрах Джамала предстала с короткими волосами и смешной челкой. На первом фото она надела солнцезащитные очки в квадратной оправе и блузку в морскую полоску. На втором снимке певица собрала волосы и выбрала для прогулки белую футболку с принтом, а также короткие джинсовые шорты с потертостями.

"Как хорошо, что ты родилась. Моя сестра от другой мамы. И хоть в селе в Крыму, хоть в европейском городе – ты всегда выглядишь неимоверно! Икона стиля! Просто будь счастлива", – написала звезда. К слову, именинницу зовут Гаяне. Девушка работает фэшн-дизайнером и имеет маленькую копию себя – сына Давида, который унаследовал у мамы кудрявые волосы.

Напомним, Джамала родилась в семье крымского татарина и армянки. Ее детство прошло в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой, куда селебрити переехала в 1989 году из Киргизии. Певица имеет двух маленьких сыновей – четырехлетнего Эмира-Рахмана и двухлетнего Селима-Гирая.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за 10 месяцев войны Джамала посетила около 20 стран с благотворительными концертами, на которых собрала около 90 миллионов долларов для нужд украинской армии. Она отметила, что труднее всего в 2022 году для нее было расставаться со своими детьми.

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