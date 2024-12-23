'Зачем вы калечите ребенка?' Украинская писательница рассказала, как ее маме в СССР угрожали лишением родительских прав из-за языка

Писательница, переводчица и литературный критик Богдана Матияш на примере своей семьи вспомнила, как из-за власти СССР южные и восточные регионы Украины русифицировались и до сих пор считают навязанный язык своим родным. Она раскрыла, что из-за нежелания это признавать ее матери обещали лишение родительских прав.

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Богдана Матияш призналась OBOZ.UA: теперь радуется, что украинский язык перестал быть "лишь для селян" и его начали широко использовать в публичных местах. Однако во времена СССР это считалось издевательством над людьми.

"Радуюсь, когда в общественных местах вижу, что закон о языке, по крайней мере в Киеве, действует. Вчера мы с мужем возвращались домой, зашли в пекарню выпить кофе, и передо мной девушка делает заказ на украинском, продавец говорит на украинском, и не только с покупателями, но и с коллегами. За мной люди заходят и разговаривают на украинском, и невольно спрашиваешь себя: мы до этого дожили? Это в Киеве? Где моей маме говорили, когда слышали, что она с нами в автобусе говорит по-украински: "Зачем вы калечите ребенка?" Так что изменения все равно есть. Я думаю, что они будут и на тех территориях, которые мы сегодня воспринимаем преимущественно как русскоязычные", – поделилась надеждами писательница.

Она добавила, что украинцам десятилетиями навязывали чужой язык, поэтому легко избавиться от него будет невозможно. Весомым фактором стало то, что вокруг языкового вопроса существует немало стереотипов, с которыми не все готовы бороться.

"И опять-таки политика русификации – это был гипермощный механизм. Я знаю, через что проходили мои родители, как их вызывали в КГБ. Маме вообще говорили, что лишат родительских прав. Она сидела, нервничала, руки накрывала платком, чтобы не видно было, как они дрожат. И с таким нервным смехом говорила им: "Ну, будете сами воспитывать!" А кагэбисты кричали, что она издевается над ними. Вот вам реальность Киева 70-80-х годов..." – вспомнила Богдана Матияш.

Как она отмечает, "политика русификации была продумана до самых маленьких винтиков", именно поэтому многие украинцы считают, что русский "впитали с молоком матери", хотя их бабушки и дедушки могли говорить либо на суржике, либо на украинском. "Я понимаю, что за этим языком могут быть многочисленные травмы и истребления рода. В ХХ веке советские люди жили в постоянном страхе: если будешь со своей украинскостью куда-то лезть, ты не будешь жить!" – отмечала писательница.

Среди жестких, но незаметных способов русификации были: запугивание работниками КГБ, бесплатное российское телевидение (при том, что украинское – платное), стереотипы о "сельском" языке. Богдана Матияш отмечает, что без правильной государственной политики наследие России побороть не удастся, а для этого власть делает немного.

"В 2022 году во Львове я общалась с семьей, которая выехала из своего родного города на востоке Украины из-за обстрелов. Они только в разговоре со мной переходили на украинский, а между собой говорили на русском. Невозможно донести кому-то потребность в украинском языке, если человек говорит: "Это наш язык, мы росли с русскими сказками, мама нам колыбельную пела на русском". Для того чтобы эта потребность появилась, должна быть соответственно продуманная государственная политика. Общество должно понимать ценность своего языка и культуры", – подчеркнула переводчица.

Читайте полное интервью с Богданой Матияш по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, актер Дмитрий Суржиков рассказал, что помогло ему быстро перейти на украинский язык. Он родился и вырос в Мариуполе, много лет общался в быту на русском, а также преимущественно участвовал в русскоязычных проектах – в театре и кино, но нашел в себе силы изменить язык общения.

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