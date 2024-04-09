'Зачем издеваться над религией?' Рианну раскритиковали за откровенный образ монахини

36-летняя певица Рианна стала лицом нового выпуска The Interview Magazine. На фотографиях артистка предстала в необычном и противоречивом образе.

Несмотря на то, что преданные фанаты звезды уже более 8 лет ждут нового альбома, немало из них было возмущены увиденным. Под постом знаменитости в Instagram тысячи негативных комментариев. Поклонники пишут, что не готовы были к такому поведению Рианны, заявляя, что отворачиваются от исполнительницы.

На новых снимках певица позирует в головном уборе монахинь. На лице селебрити изображен маленький крестик. Образ Рианна дополнила белой расстегнутой рубашкой, которая обнажала декольте, и смелым макияжем.

Подписчики звезды были удивлены из-за провокационной обложки журнала и обвинили артистку в богохульстве. Многие комментаторы отметили, что нельзя так издеваться над религией. Некоторые даже заявили, что отправили жалобу, чтобы откровенные фото удалили из сети:

"Я думала, что ты выше этого".

"Я люблю тебя, но я собираюсь пожаловаться на этот пост".

"Я так устала от всех этих нечестивых образов".

"Это просто отвратительно, я даже не христианин и не католик, но мне кажется, что это просто неуважение".

"Я люблю Рианну, но я никогда не пойму, почему существует одержимость сексуализацией религии".

"Вопящее кукольное богохульство. Кто-то дергает ее за ниточки, и очень досадно наблюдать, насколько растерянными/бессознательными являются знаменитости, участвующие в таких религиозных издевательствах".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Рианна, которая 8 лет не давала концертов, выступила на "свадьбе века" самого богатого человека Азии за шокирующую сумму. Подробности – в нашем материале.

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