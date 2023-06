Забывают, что им не 20: Пэрис Хилтон, Шер и другие звезды Голливуда, которые одеваются не по возрасту

Не все знаменитости спокойно воспринимают факт, что теперь они не юные девушки, а статусные женщины. Некоторые из них деликатно пытаются "омолодиться" (закрашивают седину и обращаются за помощью к косметологам). А есть те, что идут к пластическому хирургу или надевают вещи не по возрасту.

Рассказываем о звездных красавицах 40+, которые частенько выходят в люди в инфантильных нарядах. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон (42 года)

Американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон – наследница семейного бизнеса (крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton). Ей ничто не мешает нанять стилиста, который помог бы грамотно подобрать вещи в гардероб. Похоже, саму знаменитость все устраивает. В свои 42 она ходит в откровенных розовых нарядах, украшенных рюшами, бантиками или мехом. Изредка ее образы можно назвать удачными.

2. Шер (77 лет)

Американская певица, актриса и продюсер Шер никак не может принять свой возраст. Она в свои 77 носит силуэтные кожаные вещи, украшенные стразами. Также ее часто можно увидеть в мини-юбках и коротких платьях.

3. Селин Дион (55 лет)

Канадская певица Селин Дион, которая стала популярной благодаря песне из фильма "Титаник" My Heart Will Go On, одевается так, что ее наряды вызывают больше вопросов, чем восхищения. Это могут быть платья с большим количеством рюшей, шорты в сочетании со рваными брюками или монолук бирюзового цвета вместе с ботфортами и сумкой из крокодиловой кожи.

4. Айла Фишер (47 лет)

Австралийская актриса Айла Фишер во внеэкранной жизни носит платья с рукавами-буфами, бантиками, рюшами или в стиле Baby Doll. В них она выглядит милой и наивной, что точно не соответствует возрасту.

5. Хлоя Севиньи (48 лет)

Американская актриса, модельер и бывшая модель Хлоя Севиньи, равно как и коллега Айла Фишер, не готова отказаться от платьев а-ля Baby Doll. Она их носит так часто, что ее сложно по стилю одежды отличить от выпускниц старших классов.

