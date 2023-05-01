Почти не ели и носили корсеты: 5 знаменитостей, которые стали жертвами анорексии. Фото

Анорексия – это не просто чрезмерная худоба. Это психическое заболевание, которое может иметь серьезные последствия для здоровья и даже привести к смерти. Характеризуется потерей аппетита и непреодолимым желанием сбрасывать килограммы.

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Что подталкивает людей к голодовке? Это могут быть проблемы в семье, низкая самооценка, грубые комментарии знакомых или повышенная тревожность. Рассказываем в материале OBOZREVATEL о звездах, которые пострадали от анорексии, и о причинах ее возникновения.

1. Мэри-Кейт Олсен

Американская модельер, актриса и продюсер Мэри-Кейт Олсен еще с детства вместе с сестрой-близнецом Эшли начала сниматься в сериалах и кино. В 2004 году она почувствовала на себе обратную сторону популярности.

Насыщенные графики, стресс и разлука с сестрой (Эшли начала жить отдельно) негативно повлияли на психическое состояние звезды. В результате у Мэри-Кейт развилась анорексия, из-за чего ей пришлось проходить лечение в реабилитационном центре. Актриса попала к специалистам в критическом состоянии. Тогда ее жизнь была на грани. Сейчас девушка более бережно относится к своему здоровью.

2. Николь Ричи

Американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер Николь Ричи также не выдержала все "прелести" славы. После постоянных преследований папарацци у нее на психическом фоне развилась анорексия. Девушке пришлось на несколько лет исчезнуть из инфопространства, чтобы подлечиться и вернуться в здоровую форму.

3. Виктория Бекхэм

Британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм начала худеть еще в составе группы Spice Girls. Ей сказал продюсер, что она повысит свою популярность, если скинет несколько десятков килограммов. Знаменитость восприняла этот "ценный" совет слишком серьезно, поэтому начала истощать организм диетами, ношением корсета и многочасовыми тренировками. В итоге ей пришлось несколько лет лечиться от анорексии.

4. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли в 2007 году потеряла мать. После этого знаменитость почти не ела и не спала. Ее вес начал стремительно уменьшаться. Тогда мировые СМИ "набросились" на Джоли, обвиняя ее в пропаганде чрезмерной худобы, на что она просила не тревожить в нелегкий период жизни. Анджелина до сих пор с переменчивым успехом пытается вернуть здоровый вес.

5. Лили-Роуз Депп

Американо-французская актриса и модель Лили-Роуз Депп в начале своей карьеры лечилась от анорексии. Ее истощали графики: постоянные съемки в кино, модные показы и посещение светских мероприятий. В одном из интервью она поделилась этим горьким опытом: "Мне было очень тяжело бороться с болезнью. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как тяжело вернуться к нормальной жизни".

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