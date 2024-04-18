'Забит татухами с советскими символами'. Леся Самаева назвала актера-путиниста из РФ, которого сделала звездой Украина

Популярная украинская актриса Леся Самаева рассекретила шокирующие подробности о российском коллеге Антоне Батыреве, который до вторжения много снимался в Киеве и резко высказывался о Владимире Путине, а после вторжения быстро "переобулся".

В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, что мужчина "просто забит татухами с портретами Гагарина и "рабочего и колхозницы" – советскими символами. Мол, ментально он, как и все россияне, живет в прошлом.

"Актёра Антона Батырева фактически Украина сделала звездой, – говорит Леся Самаева. – В Москве о нем никто не знал, стали узнавать благодаря картинам Байрак. В принципе все свои роли он сыграл здесь. И вот этот молодой человек просто забит татухами с портретами Гагарина и "рабочего и колхозницы" – то есть советскими символами. Что он знает об этом? Но ментально, как и все россияне, живет в прошлом. Знаете, как говорят: украинцы – это энергия жизни, а россияне живут энергией смерти".

"И я считаю, что мы очень сильно их разбавляли многие годы. Обратила внимание на такую особенность: приезжавшие сюда российские актеры были совсем иными, чем когда впоследствии снимались в Москве. Какими-то более воспитанными. Случайно попадала на какие-то их московские роли на YouTube – культ алкоголизма и вечно с матом. Сюда они мчались с радостью: всегда денежку заплатят, звездами сделают. А чего нет? Но внутри, думаю, всех нас презирали, потому что должны были подстраиваться под среду, которая им чужда. Война многое открыла", – добавила Самаева.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский актер Антон Батырев, часто снимавшийся в украинских фильмах и сериалах, до начала полномасштабного вторжения РФ даже задумывался о гражданстве Украины и резко высказывался о диктаторе Путине. Об этом в одном из своих интервью рассказал его украинский коллега Тарас Цымбалюк, в свое время считавший актера своим хорошим товарищем.

"20 какого-то февраля у нас был последний съемочный день в проекте "Гадалка-2" для СТБ, – рассказывал Цымбалюк в эфире шоу блогера Алины Доротюк. – Он там в главной роли. Наступает 24 число. Понятно, что он сразу на границе и в Москве. Проходит несколько дней, он выкладывает "Z-ку", пишет, что гордится быть русским. То есть будучи здесь, он мог спокойно о Путине негативно высказаться. Когда все началось, человек моментально "переобулся".

Также Цымбалюк рассказал, что Батырев признавался ему, что встречается с девушкой из Винницы и думает о том, чтобы получить украинское гражданство. "Начал встречаться с девушкой из Винницы. И у меня реально есть мысли, чтобы изменить гражданство и переехать в Киев", – передал слова россиянина Цымбалюк.

Впоследствии сам Батырев заявил в комментариях российским СМИ, что у него изначально была единственная правильная позиция – он, дескать, поддерживал вторжение на территорию Украины (как сам называет: спецоперацию) с первого дня, о чем свидетельствуют сообщения в социальных сетях. Ура-патриот продолжил сниматься у Байрак – теперь уже в России. Осенью прошлого года стало известно, что украинский режиссер уехала в Санкт-Петербург, где работает на российский кинематограф. Байрак анонсировала съемки восьмисерийной мелодрамы "Дождь на исходе лета". Батырев играет в картине одну из главных ролей.

Полное интервью с Лесей Самаевой читайте на OBOZ.UA в субботу, 20 апреля.

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