Самые нелепые и курьезные свадебные фото, которые рассмешат до слез
Свадьба – один из самых важных дней в жизни человека. Пары готовятся и планируют мероприятие, надеясь, что это будет лучший день.
Иногда не все идет по плану, а благодаря непредсказуемым ситуациям выходят смешные свадебные снимки. OBOZREVATEL собрал веселые и странные фотографии свадеб со всего мира.
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