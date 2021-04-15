Самые нелепые и курьезные свадебные фото, которые рассмешат до слез

Свадьба – один из самых важных дней в жизни человека. Пары готовятся и планируют мероприятие, надеясь, что это будет лучший день.

Иногда не все идет по плану, а благодаря непредсказуемым ситуациям выходят смешные свадебные снимки. OBOZREVATEL собрал веселые и странные фотографии свадеб со всего мира.

Молодожены хотели сделать атмосферное фото рядом с жеребцом.

Кондитер перепутала дизайн свадебного торта.

Ожидания и реальность: молодожены сделали заказ у неумелого кондитера.

Подружки невесты верят в удачу.

Дедушка требует правнуков как можно скорее.

Свадьба всегда утомляет.

Молодожены приняли решение охладиться в реке.

Деревенская свадьба не обходится без забавных фотографий.

Есть что вспомнить после свадьбы.

Кто-то из гостей недолюбливал молодоженов.

Ранее OBOZREVATEL показывал: