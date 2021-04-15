Найбезглуздіші та курйозні весільні фото, які розсмішать до сліз

Весілля – один із найважливіших днів у житті людини. Пари готуються і планують захід, сподіваючись, що це буде найкращий день.

Інколи не все йде за планом, а через непередбачувані ситуації виходять реально кумедні весільні знімки. OBOZREVATEL зібрав веселі й дивні фотографії весіль з усього світу.

Наречені хотіли зробити атмосферне фото поряд із лошам.

Кондитер переплутала дизайн весільного торта.

Очікування і реальність: наречені зробили замовлення у невмілого кондитера.

Подружки нареченої вірять в удачу.

Дідусь вимагає правнуків якомога швидше.

Весілля дуже виснажило молодят.

Наречені вирішили охолодитися в річці.

Сільське весілля не обходиться без кумедних фотографій.

Є що згадати після весілля.

Хтось із гостей недолюблював наречених.

Раніше OBOZREVATEL показував: