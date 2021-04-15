Найбезглуздіші та курйозні весільні фото, які розсмішать до сліз

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
2 хвилини
2,0 т.
Жодне весілля не може пройти без казусів

Весілля – один із найважливіших днів у житті людини. Пари готуються і планують захід, сподіваючись, що це буде найкращий день.

Інколи не все йде за планом, а через непередбачувані ситуації виходять реально кумедні весільні знімки. OBOZREVATEL зібрав веселі й дивні фотографії весіль з усього світу.

Наречені хотіли зробити атмосферне фото поряд із лошам.

Кінь хотів спробувати на смак букет нареченої

Кондитер переплутала дизайн весільного торта.

Не дуже апетитний торт.

Очікування і реальність: наречені зробили замовлення у невмілого кондитера.

Торт мав бути у формі королівського замку.

Подружки нареченої вірять в удачу.

Хтось дуже хотів вийти заміж.

Дідусь вимагає правнуків якомога швидше.

Дідусь жартома погрожує внукам

Весілля дуже виснажило молодят.

Наречені помітно втомилися

Наречені вирішили охолодитися в річці.

Наречені купаються у водоймі

Сільське весілля не обходиться без кумедних фотографій.

Весільна фотосесія у селі

Є що згадати після весілля.

За секунду до падіння.

Хтось із гостей недолюблював наречених.

Дехто не промахнувся.

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