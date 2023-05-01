За все нужно платить! Хлои Кардашьян, Шон Пенн и другие: пять знаменитостей, которые побывали в тюрьме

Жизнь знаменитостей только кажется идеальной и яркой. Они, как и обычные люди, могут угодить в неприятности. Иногда в настолько большие, что за этим стоит лишение свободы. Кроме того, несладким было детство и юность многих артистов, имена которых ныне известны во всем мире. Из-за жизни в нищете им приходилось совершать не самые хорошие поступки, что также влекло за собой разбирательства в суде и даже тюрьму.

Видео дня

Сегодня OBOZREVATEL предлагает узнать истории некоторых мировых знаменитостей, в биографии которых есть такая темная графа, как тюрьма. Кто-то из них оказался за решеткой еще до прихода славы, а кто-то угодил в большие неприятности на пике популярности.

Хлои Кардашьян

Американская светская львица и бизнесвумен Хлои Кардашьян была приговорена к тюремному заключению в 2008 году после нарушения условий испытательного срока в связи с ее арестом за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на то, что звезда была приговорена к 30 дням, ее освободили всего через 3 часа после заключения из-за переполненности тюрьмы.

Шон Пенн

Сегодня Шон Пенн – один из величайших актеров мирового кинематографа, лауреат премий "Оскар", а еще большой друг Украины. Однако в 1987 году в жизни знаменитости произошел переломный момент. Снимаясь в полицейском фильме "Цвета", у Пенна неожиданно начался приступ истерики, во время которого он несколько раз ударил кулаком статиста, работавшего над картиной. В июне того же года Пенн был осужден за нападение и впоследствии пробыл за решеткой 33 дня из 60-дневного тюремного заключения.

50 Cent

После того, как 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джеймс Джексон III) стал фактическим лидером рэп-группы Восточного побережья G-Unit, он превратился в одного из самых влиятельных людей в музыкальной индустрии. Однако до этого его жизненный путь был связан с очень плохими делами. Будучи еще подростком, в возрасте 12 лет, Кертис начал продавал крэк-кокаин. В 19 лет его арестовали за попытку продать наркотики полицейскому под прикрытием, что могло привести к тюремному заключению на срок от 3 до 9 лет. Джексону удалось добиться сокращения срока заключения до 6 месяцев пребывания в исправительном лагере в Нью-Йорке, где он смог получить аттестат зрелости.

Пэрис Хилтон

В мае 2007 года знаменитая светская львица была приговорена к 45 дням тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока в связи с многочисленными нарушениями правил дорожного движения. В июне того же года Хилтон отправилась в женскую тюрьму в Линвуде, штат Калифорния, чтобы отбыть наказание. Впрочем, уде спустя 19 дней звезда была освобождена.

Марк Уолберг

В апреле 1988 года Марк Уолберг, которому на тот момент было 16 лет, совершил серию жестоких нападений на расовой почве на двух вьетнамских мужчин, находясь под воздействием наркотиков. Позже подросток был осужден за свои поступки и приговорен к двум годам тюремного заключения, из которых он отсидел менее двух месяцев. Уже получив мировую славу, в 2006 году, актер публично извинился за свои действия, а в 2014-м попросил о помиловании. Позднее Уолберг отозвал свое прошение о помиловании после публичных споров против этого ходатайства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые убили людей в реальной жизни. В подборку попали Снуп Догг, Мэттью Бродерик и другие. Что они сделали – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!