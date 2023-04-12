За руку с дочерью: Джереми Реннер впервые после страшной аварии появился на красной дорожке. Фото

После несчастного случая, который произошел с американским актером Джереми Реннером 1 января на озере Тахо в Калифорнии, он впервые смог появиться на публике. 52-летняя звезда "Соколиного глаза" едва не погиб под колесами собственного ратрака, получив более 30 переломов костей. Однако спустя три месяца реабилитации все же надел костюм и поразил аудиторию своей стойкостью.

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На красную дорожку после исцеления знаменитость вышел в компании 10-летней дочери Авы, передает издание Daily Mail. Актер привел свою наследницу на премьеру сериала Disney + "Реннервация". Она состоялась 11 апреля 2023 года в Лос-Анджелесе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джереми появился перед камерами в синем классическом костюме с галстуком, в белой рубашке и черных лакированных туфлях. Одной рукой он сжимал руку Авы, другой держал черную трость, которая помогала ему передвигаться. Девочка надела синее шелковое платье со шлейфом, блестящие босоножки и золотые украшения.

По словам родственников Реннера, он все еще не до конца восстановился после аварии и испытывает сильную боль после многочисленных травм. Но артист старался не показывать этого на мероприятии и даже попросил его помощника забрать трость во время фотосессии. Семья гордится выносливостью и силой духа селебрити.

Напомним, дочь Ава появилась на свет в его браке с канадской моделью Сонни Пачеко. Свадьба звезд состоялась 13 января 2014 года, а уже 30 декабря 2014 года девушка подала на развод с Реннером, ссылаясь на постоянные конфликты. Сейчас бывшие возлюбленные делят опеку над своим ребенком.

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