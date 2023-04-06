В полном составе: жена обвиняемого в убийстве украинки Болдуина показала семерых детей на одном фото

Супруга 65-летнего голливудского актера Алека Болдуина Хилария в день рождения любимого поделилась семейным кадром, на котором позирует с мужем и всеми их наследниками. 39-летняя инструктор йоги восхитила фолловеров теплой атмосферой. Поклонники обратили внимание, насколько дети звездной пары разные – одни имеют темные волосы, другие могут похвастаться белокурыми локонами.

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Снимок Хилария разместила в личном Instagram, где за ней следит один миллион подписчиков. На нем собралась все семья – Алек Болдуин, 9-летняя Кармен, 7-летний Рафаэль, 6-летний Леонардо, 5-летний Ромео, 2-летние Мария и Эдуардо и 7-месячная Илария (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Фото нашей дикости, такие, какие мы есть. Пусть этот год принесет тебе мир, здоровье и счастье. Нам повезло быть рядом с тобой… через все это. С днем рождения, Алек, мы любим тебя", – обратилась к мужу звездная мама.

К слову, красавица-жена Болдуина младше своего партнера на 26 лет. Ранее Хилария утверждала, что она осуждает пары с большой разницей в возрасте, но после свадьбы с Алеком, изменила свое мнение. Несмотря на то, что пара воспитывает семерых детей, девушка подумывает и о восьмом малыше.

Напомним, 21 октября 2021 года смерть украинского оператора Галины Хатчинс потрясла не только Голливуд, но и весь мир, а также вызвала серию гражданских исков. Знаменитость погибла в возрасте 42 лет. Как стало известно, Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство.

Звезда утверждает, он не знал, что пистолет, из которого стрелял на съемочной площадке, содержит боевые патроны. Адвокат актера назвал решение прокуратуры об обвинении "ужасной судебной ошибкой" и пообещал победить в данной "битве".

Недавно OBOZREVATEL писал, что актриса и певица Пэрис Хилтон растрогала свою многомиллионную аудиторию фотосессией с трехмесячным сыном. Она показала, как выглядит ее единственный наследник, которого родила суррогатная мать.

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