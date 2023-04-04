''За границей они долго не продержатся'': путинист Илья Резник высказался о Пугачевой, которой написал больше 70-ти песен

Советский и российский поэт-песенник Илья Резник, который открыто поддерживает преступный путинский режим, а также пишет стихи для и про оккупантов, высказался об артистах, которые осудили войну в Украине и покинули РФ. В частности, автор говорил о знаменитой певице Алле Пугачевой, которая сейчас с детьми живет в Израиле. Резник написал для примадонны больше 70-ти песен и был с ней в дружеских отношениях.

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Однако сейчас поэт, следуя пропагандистской методичке, пророчит Пугачевой и всем, кто выехал из России, "грустную жизнь" в эмиграции. Он убежден, что за границей российские артисты "долго не протянут", а поэтому рекомендовал им поскорее возвращаться на родину, где "добрый" русский народ их простит. Свой комментарий путинист озвучил в интервью пропагандистскому изданию kp.ru.

Резник заверил, что у него уехавшие из России, которую весь цивилизованный мир называет страной-террористкой, вызывают сожаление.

"Конечно, рейтинги у сбежавших артистов упали, публика испытывает разочарование глубочайшее. Но есть же у них и такие поклонники, которые с ума сходят. А другие не переживают – ну и Бог с ними, заслужили... Вот у меня все эти уехавшие вызывают сожаление. Потому что я знаю, что за границей они долго не продержатся. Первые концерты для наших эмигрантов пройдут, а потом острота их поступков пропадает, нивелируется, интерес к ним угасает. И у них жизнь будет очень грустная. Поэтому, я бы посоветовал возвращаться на родину, где их любили. И, может быть, люди все простят им и начнут опять уважать", – заявил путинист.

Тогда псевдожурналистка пропагандистского издания поинтересовалась у поэта-песенника, хорошо или плохо то, что русский народ такой "добрый" и готов простить "предательство".

На что Резник ответил: "И хорошо, и плохо. По сути, принципиально – это плохо. А по-человечески, наверное, хорошо".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Алла Пугачева показала забавное видео с танцами своих детей от Максима Галкина – девятилетних Лизы и Гарри. Под роликом примадонна пошутила об эмиграции двойняшек в Израиль, что вызвало настоящую истерику у граждан страны-террористки. Россияне писали оскорбления и абсурдные замечания в адрес звездных родителей, которые якобы "украли у детей детство", вывезя их из РФ.

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