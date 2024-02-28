Юрия Ворожко кремируют. Жена блогера-миллионника обратилась к украинцам и попросила приносить игрушки

Прощание с Юрием Ворожко – известным блогером, YouTube-канал которого насчитывает более миллиона подписчиков – состоится сегодня, 28 февраля в 13:15 на Дальневосточном кладбище в Кропивницком. Его жена попросила неравнодушных не приносить венки, поскольку отца двоих детей не будут хоронить.

Вместо этого его кремируют по желанию самого Юрия Ворожко. Об этом поклонникам звезды соцсетей рассказали в Instagram.

"Все желающие почтить память нашего друга могут попрощаться с ним. Просьба к тем, кто намерен принести цветы или венки, поскольку захоронения после прощания не будет, а будет кремация: вместо цветов мы просим вас приносить детские игрушки, средства гигиены для младенцев и взрослых. Юра всегда стремился помогать другим, поэтому мы решили почтить его память именно таким образом", – говорится в посте.

Фанаты блогера смогут присоединиться к его благотворительной миссии и почтить память хорошего человека. Все принесенные ими вещи отдадут нуждающимся, как Юрий Ворожко сам делал это много раз при жизни.

"Благодарим вас за вашу поддержку и соболезнования", – написали близкие блогера.

Напомним, Юрий Ворожко скончался в 32 года в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком. До полномасштабного вторжения России он вел блог на аудиторию двух стран, но впоследствии отрекся от российских фанатов.

У него остались двое детей, а за несколько дней до смерти инфлюэнсер узнал, что ждет еще одну дочь.

Как писал OBOZ.UA, фанаты нашли жуткое совпадение в одном из видео украинца, где он якобы предсказал трагедию.

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