'Если я умру... А я умру!' Шутка блогера-миллионника Юрия Ворожко, погибшего в бассейне Кропивницкого, стала пророческой

26 февраля сеть всколыхнуло известие о внезапной смерти украинского блогера-миллионника Юрия Ворожко, погибшего в бассейне Кропивницкого. Фанаты нашли жуткое совпадение в одном из видео украинца, где он якобы предсказал трагедию.

В сатирическом ролике, опубликованном 4 дня назад в Instagram, показано, как женщины и мужчины реагируют на повышенную температуру тела. В то время как жена блогера активно занимается домашними делами при отметке почти 38 градусов, сам Ворожко "бредит" с температурой 36,8.

"Если я умру… А я, похоже, умру! Назови дочь в мою честь", – шутливо говорит он. К слову, 5 дней назад супруги узнали, что ждут девочку. Кроме беременной жены, у блогера осталось двое несовершеннолетних детей.

Под постом появились новые комментарии фанатов, которые не могут поверить в смерть Ворожко:

"Не укладывается в голове, как его слова стали реальностью".

"Еще три дня назад смеялись над этим видео... И тут такая беда. Вечная память. Искренние соболезнования семье".

"Боже, неужели это правда? Опровергните эту новость..."

"Как страшны теперь эти слова... Я не понимаю, как такое могло произойти".

"Ощущение, будто о чем-то знал..."

Ранее OBOZ.UA рассказывал о гибели Юрия Ворожко в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком. Чем прославился блогер и что известно о его смерти – читайте в нашем материале.

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