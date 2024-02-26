Блогер-миллионник умер в бассейне Кропивницкого: несколько дней назад Юрий Ворожко узнал, что второй раз станет папой дочери

В понедельник, 26 февраля, в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком скончался украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко, популяризировавший добрые дела и украинский язык. Инфлюэнсеру было всего 32 года, у него остались двое несовершеннолетних детей и беременная жена.

Трагическое известие сообщило "Суспільне". Смерть мужчины подтвердил руководитель спортивного комплекса Гарик Хачатрян. Он отметил, что не будет комментировать ситуацию до результатов судебно-медицинской экспертизы.

Пресс-секретарь полиции в области Виталина Бевзенко отметила: "При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не выявили. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы".

Известно, что вызов на линию скорой поступил в 11:10. До прибытия медиков первую помощь пострадавшему оказала инструктор бассейна. К сожалению, сердечно-легочная реанимация, которую провел уже фельдшер, не дала результатов – врач констатировал смерть.

Юрий Ворожко – известный блогер, YouTube-канал которого насчитывает более миллиона подписчиков. Видео украинец начал снимать около шести лет назад. В среднем они собирали по 100 тысяч просмотров. Ворожко пропагандировал добрые дела – помогал бездомным, пожилым людям и просто соотечественникам с непростой судьбой. Также это были разные социальные эксперименты и призывы к благотворительной деятельности.

В середине декабря 2023 года Ворожко опубликовал на канале видео, которое назвал "последним". Впрочем, последнее оно стало для российской аудитории блогера. Юрий записал обращение к своим зрителям из страны-террористки, в котором заверил, что больше не хочет, чтобы они его смотрели, и он решил создать совершенно новый YouTube-канал исключительно для украинской аудитории.

Кроме того, за Ворожко следило более 126 тысяч подписчиков в Instagram и почти 600 тысяч в TikTok.

Главным достоянием блогера была его семья – любящая жена, сын и дочь. Все они готовились к пополнению. За четыре дня до смерти Юрия семья провела гендер-пати, на котором узнала, что у них появится еще одна дочь.

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