Юрий Ткач рассказал, как мама сосватала его с будущей женой

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, что со своей супругой Викторией он познакомился благодаря маме. Это произошло на дне рождении отца знаменитости.

По словам юмориста, на первой встрече девушка показалась ему очень милой и культурной, тогда ей было 16 лет. Об этом Ткач сообщил в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мама говорит: "Посмотри, какая девочка". А я ей: "Ты серьезно? Ей 16, а мне 24. Ты на что меня кидаешь?" – поделился комик.

После этого спустя пять лет мама Ткача снова решила сосватать сына и пригласила Викторию на празднование юбилея своего коллектива. Тогда пара начала общаться, а вскоре и поженилась.

Актер отметил, что сейчас он прислушивается к мнению мамы, так как "она плохого точно не посоветует".

Юрий Ткач на свадьбе со своей возлюбленной Викторией Скриншот

Ткач познакомился с Викторией, когда ей было 16 лет Скриншот

Юрий Ткач – украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов".

В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, который в то время баллотировался в президенты Украины.

В 2014 году Ткач сделал предложение своей возлюбленной Виктории. Сейчас у пары подрастает дочь Лиза.

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