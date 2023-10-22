Юрий Ткач провел свадьбу участнику скандальной 'пьяной вечеринки', на которой насиловали девушек, и разозлил сеть

В конце января этого года в Украине разразился громкий скандал с так называемыми "пьяными вечеринками" в Киеве. Группа парней якобы из Ивано-Франковска устраивала громкие гуляния, на которые приглашала местных девушек, угощала их алкоголем, наркотиками и снимала на камеру обнаженных в нетрезвом состоянии. На одном из роликов, опубликованных в соцсетях этих ребят, состоялся акт изнасилования гости без сознания. На днях же один из организаторов и участников "пьяных вечеринок", блогер Олег Захаров сыграл пышную свадьбу, а ведущим этого "праздника любви" стал известный украинский комик, актер и шоумен Юрий Ткач.

На это обратил внимание журналист Андрей Лохматов, о чем рассказал в своем Facebook. Пользователи сети в комментариях резко отреагировали.

Гуляли в 5-звездочном Edem Resort Medical & SPA возле Львова, который считается одним из самых дорогих гостиничных комплексов Украины. На кадрах, обнародованных Лохматовым, видно как компания ребят во главе с женихом раскидывается стодолларовыми купюрами, вероятно, фальшивыми, а в это время на фоне играет российский рэп.

Видео дня

Захаров посвятил ведущему праздника отдельный пост. Он опубликовал фото с Ткачем, а также видео, на котором дружески обнимается с комиком – оба весело смеются.

"Юрик вывез этот день. Сделал все очень красиво. Веселый харизматичный, я очень рад, что мы выбрали именно его", – расхвалил Ткача горе-жених.

"О "пьяных вечеринках" даже сделал заявление президент Зеленский, который сообщил, что по факту издевательств над девушками начато уголовное производство и "есть первые задержания злоумышленников", добавив, что "насилию в Украине места не будет". Казалось бы, таким поступкам общество поставило свою жесткую оценку, раздавив моральные границы и ориентиры для молодежи, но, как оказалось, не все общество. Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему – все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировал нам, что деньги важнее репутации, и что некоторым людям неважно кого развлекать – прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников", – прокомментировал журналист.

С его словами согласились и другие подписчики, которые предполагают, что Ткач "знал, у кого брал деньги, но все равно согласился". Его участие в свадьбе называют "позором" и "стыдом", а также заранее предупреждают артиста, что отмазки по типу "все заработанные деньги отдал на ВСУ" больше не проканают.

Лохматов также напомнил, что Олег Захаров заплатил 402 тысяч гривен заставы, чтобы выйти на свободу на период следствия.

Как писал OBOZ.UA ранее, известная украинская певица Оля Полякова попала в громкий скандал из-за выступления на пышной свадьбе экспрокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Государственного бюро расследований (ГБР) Роксоланы Москвы. Роскошное празднование молодоженов назвали "пиром во время чумы", ведь один только двухметровый торт, по оценкам кондитеров, может стоить больше 100 тысяч гривен. Звездам, развлекающим гостей на торжестве, тоже "прилетело", поэтому Полякова после волны хейта решила прокомментировать ситуацию.

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