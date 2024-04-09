Украинский актер Андрей Доманский погиб на фронте: он пошел в армию добровольцем

На войне с российскими террористами погиб ведущий актер Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги Андрей Доманский. Прощание с героем состоится завтра, 10 апреля, в 12:00 в фойе театра.

Как сообщили на официальной странице театрального сообщества в Facebook, артист пошел на передовую добровольцем. Он чувствовал обязанность защитить украинцев от оккупантов.

"Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя. Почти 25 лет ты служил театру. Тобой сыграно более 40 ярких ролей", – говорится в посте.

Руководство, депутатский корпус и исполнительный аппарат Житомирского областного совета выразили свои искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Андрея Доманского в Facebook.

"С начала полномасштабной войны стал надежным защитником. Добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал свою страну, чтобы мы могли жить и творить. Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей. А ты навсегда останешься в наших сердцах", – написали коллеги погибшего воина.

В комментариях поклонники творчества Андрея Доманского и его земляки почтили память храброго бойца и поблагодарили его за защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Львовщина попрощалась с лейтенантом Арсеном Мартынюком, который в свои 22 года погиб в боях в Донецкой области. Молодой воин являлся начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона.

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