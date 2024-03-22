Юморист Владимир Винокур, предлагавший 'Польше и Австро-Венгрии забрать себе куски Украины', приехал развлекать российских оккупантов. Видео

Российский юморист Владимир Винокур, поддерживающий преступную политику Кремля и предлагавший "Польше и Австро-Венгрии забрать себе куски Украины", своим творчеством решил поддержать оккупантов. 75-летний шут посетил раненых и искалеченных на войне в Украине террористов, чтобы спеть с ними и выдать порцию шуток.

В комментарии российским пропагандистам Винокур заявил, что его встретили "улыбающиеся и счастливые лица". Шоу для участников кровавой войны устроили в военном госпитале Самары.

Военных собрали в вестибюле, где они послушно ждали юмористических басней от Народного артиста Российской Федерации. О чем он с ними общался, не показали, однако в сюжет вошел фрагмент с пением артиста и оккупантов.

Под баян они исполнили "Смуглянку", после чего Винокур заверил, что "улыбка лечит" искалеченных террористов. Встречей он остался доволен.

Напомним, что антиукраинскую риторику за россиянином можно было заметить еще до полномасштабного вторжения РФ. В 2019 он фантазировал, что между западными и восточными областями Украины существует "раскол", который можно решить, если "Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины".

Он также признавался, что ездил в Крым после оккупации и планирует посетить Донбасс. 23 февраля 2022 года Винокур призвал "присоединить к РФ" оккупированные области, поскольку это, по его мнению, "исконно русские территории"

Как писал OBOZ.UA, Винокур опозорился во время вручения ордена в Кремле в прошлом году. Вдохновленный вниманием своего вождя Путина, 75-летний комик решил отличиться хвалебной одой в адрес диктатора, но стал посмешищем.

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