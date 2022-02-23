Владимир Винокур призвал присоединить 'ДНР' и 'ЛНР' к России: это 'исконно российские территории'

Популярный советский и российский юморист Владимир Винокур прокомментировал скандальное заявление Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". По мнению артиста, такое решение необходимо было принять еще раньше. Он также считает, что оккупированные области стоит присоединить к РФ, поскольку это, по его мнению, "исконно российские территории".

Провокационное заявление 73-летний комик сделал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Винокур уверен, что Путин своими действиями спасает украинский народ "от геноцида".

Пародист подчеркнул, что если бы решение о признании независимости "Л/ДНР" принимал он, то сделал бы это еще несколько лет назад.

"Эта ситуация назревала долго, провокация, всё. А сегодня признанные нами две республики... 100% под нашей защитой, это так должно было быть", – убежден пророссийский юморист.

Видео дня

Артист уверен, что в скором времени президент РФ примет решение о присоединении Донецкой и Луганской областей к России и "это будет правильно".

"Потому что это исконно российские территории, исторически, что там говорить. Сегодня наступило время справедливости – спасти людей от геноцида", – заявил Винокур.

Сторонником диктаторского политического режима Путина оказался и знаменитый эстрадный певец Лев Лещенко. Он поддержал признание Москвой независимости "республик". Артист считает, что "настроения украинских элит – это не настроения народа". Кроме того, исполнитель убежден, что это Украина желает развязать войну, поскольку "мелкие провокации идут со стороны Киева".

"Произошёл какой-то непонятный конфликт, инспирированный международным капиталом, иностранными спецслужбами, США, и диалога никакого не наблюдалось. Компромисса не видно этому было, никто не собирался выполнять Минские соглашения, я не политик, но вижу это... Решение признать "ЛНР" и "ДНР" я поддерживаю, оно обдуманное и взвешенное", – заявил музыкант в комментарии NEWS.ru.

Коротко о знаменитостях:

Владимир Винокур – советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР. С 1989 года руководитель Государственного "Театра пародий Владимира Винокура".

Лев Лещенко – советский и российский эстрадный певец; народный артист РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактёр.

Как писал OBOZREVATEL, решение президента страны-оккупанта России Владимира Путина признать т.н. независимость "Л/ДНР" подняло волну негодования не только среди политической верхушки и обычных граждан, но и среди звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Кто из известных личностей высказался по поводу ситуации – читайте по ссылке.