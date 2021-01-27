Юморист Соломка записал видео с исковерканными "украинскими" словами: военные возмутились
Актер и телеведущий Вячеслав Соломка сравнил государственный язык с русским в шуточном видео, использовав исковерканные "украинские" слова.
Эту публикацию в социальной сети TikTok посмотрело около полумиллиона пользователей. При этом военных ВСУ, среди которых Евгений Исаев, Анатолий Штефан и Александр Гром, возмутила шутка актера (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Так, на своей странице в Facebook Исаев написал, что "пора лишать гражданства за такие "шутки" и такой хайп".
Военному не понравилось, что актер высмеивает украинский язык, в то время как на востоке страны идет мощная информационная война.
"И догадайтесь, какой целевой охват у этого видео? Думаю, объяснять не надо... Когда одни борются за право на наш язык, право на его существование, другие делают вот это", – написал Исаев.
Отметим, в ролике Соломка приводит примеры "интересных украинских слов" и их российский перевод (далее цитируем): залупівка (бабочка), яйко-сподівайко (киндер-сюрприз), цюцюрковий злодіяка (онанист), гепа (жопа), піструн (член).
Это не единственное видео Соломки об украинском языке. В другом ролике, также обнародованном в TikTok, парень исковеркал украинские слова. Актер разыграл сценку, якобы он "запіздав" (цитируем) куда-то.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.
В сети запустили флешмоб-ответ блогеру. В одном из таких видео украинка напомнила Di.rubens о всех преступлениях РФ в Украине.
На фоне общественного резонанса девушку внесли в базу "Миротворец".
Маламан пригрозила судом офицеру ВСУ, который распространил ее ролик в сети и призвал прокомментировать ситуацию.
Штефан пояснил, что, делясь ее видео, ожидал услышать извинения девушки, но она пошла другим путем.
Компания "Алло", которая сотрудничала с блогером, заверила, что разорвала с ней все договоренности.
Со своей стороны, Минобороны призвало Di.rubens ответить на контрольный вопрос: Украина или Россия?
Маламан записала видео, в котором зачитала детский стих об Украине. Она назвала себя "маленькой украинкой".
Также девушка пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.