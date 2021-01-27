Юморист Соломка записал видео с исковерканными "украинскими" словами: военные возмутились

Актер и телеведущий Вячеслав Соломка сравнил государственный язык с русским в шуточном видео, использовав исковерканные "украинские" слова.

Эту публикацию в социальной сети TikTok посмотрело около полумиллиона пользователей. При этом военных ВСУ, среди которых Евгений Исаев, Анатолий Штефан и Александр Гром, возмутила шутка актера (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Так, на своей странице в Facebook Исаев написал, что "пора лишать гражданства за такие "шутки" и такой хайп".

Военному не понравилось, что актер высмеивает украинский язык, в то время как на востоке страны идет мощная информационная война.

"И догадайтесь, какой целевой охват у этого видео? Думаю, объяснять не надо... Когда одни борются за право на наш язык, право на его существование, другие делают вот это", – написал Исаев.

Отметим, в ролике Соломка приводит примеры "интересных украинских слов" и их российский перевод (далее цитируем): залупівка (бабочка), яйко-сподівайко (киндер-сюрприз), цюцюрковий злодіяка (онанист), гепа (жопа), піструн (член).

Это не единственное видео Соломки об украинском языке. В другом ролике, также обнародованном в TikTok, парень исковеркал украинские слова. Актер разыграл сценку, якобы он "запіздав" (цитируем) куда-то.

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