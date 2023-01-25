Юля ''Медуза'' – об успешном бизнесе ''холостяка'' в США: ходят слухи, что он просто риелтор

Участница реалити "Холостяк" Юля "Медуза" Кучеренко прокомментировала слухи вокруг "успешного бизнеса" главного героя Алекса Топольского в США. Она выразила мнение, что сплетни не распространяются просто так, и сама красавица сомневается, что "холостяк" занимается предпринимательством в том объеме, о котором рассказывает.

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Также звезда шоу слышала, что у Топольского не владеет собственной компанией, а занимается посредничеством. Такое мнение она высказала в интервью на YouTube Виктории Сироклин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Интервьюер поинтересовалась, знает ли "Медуза" что-то о слухах, которые уже несколько месяцев распространяются в сети. В частности, о том, что герой реалити на самом деле не имеет бизнес в США.

"А откуда эти сплетни взялись? Очень много историй выплыло от знакомых, людей в Америке и Львове, знавших его в тот период. Люди же не просто так рассказывают. Это не какой-то вброс, который замяли. Кто-то сказал и это поддержали", – поделилась мнением участница "Холостяка".

Она рассказала, что в описании сайта, якобы принадлежащего компании Алекса, значится другая основательница. Юля Кучеренко добавила, что слышала, будто Топольский работает в Америке риелтором.

"Ходили слухи, что Алекс – риелтор. Риелтор, который тоже зарабатывает деньги. Их хватает на существование и, возможно, личное развитие. Я не понимаю, почему он сейчас на Бали, если компания в США", – сказала участница реалити.

Следует объяснить, что рассказы Алекса Топольского о его бизнесе стали поводом для насмешек в сети. Пользователи так часто слышат об успехах "холостяка", что начали его троллить. Поэтому ему пришлось высказать свою позицию.

"Мне смешно читать такие комментарии. Никогда не подумал бы, что поводом для насмешек может стать то, что человек имеет свое дело, которое приносит ему большую прибыль и позволяет хорошо жить", – написал Топольский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что между героем романтического реалити "Холостяк" Алексом Топольским и финалисткой проекта Александрой Мудрой произошел публичный скандал. По словам участницы шоу, бизнесмен пытается ее задеть, чтобы привлечь внимание.

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