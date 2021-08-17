Юлия "Зайка" – о чувствах к Заливако: думала, что выйду за него замуж. Видео

Финалистка романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлия Бельченко призналась, что испытывала искренние чувства к главному герою шоу Михаилу Заливако. Более того, она была уверена, что выйдет на него замуж.

Такое откровение участница сделала в интервью на Youtube-канале "Олицкая". Однако больше всего Юлию обидело то, что мужчина сомневался в ее искренности, поэтому она покинула проект в финале (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я реально думала, что выйду замуж за него. После девятого эпизода я позвонила маме, она была в шоке от моих слов. Когда я уже вернулась домой, такая пелена спала, но у меня осталось чувство незавершенности. У меня появилось ощущение, что я хуже всех. У меня, наверное, у одной из немногих были искренние чувства к Михаилу", – высказалась по этому поводу девушка.

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Что известно о Юлии Бельченко

Образование: бакалавр – КНУ им. Тараса Шевченко (туризм); магистр – WSSP, Lublin (туризм).

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Бельченко заявила, что не зарегистрирована ни на каких сайтах знакомств. Девушка в очередной раз опровергла то, что занимается эскортом. По ее словам, у нее нет профилей на таких платформах, как Tinder. А все, что пишут про нее в соцсетях, – фейк и провокация.