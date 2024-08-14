'Грудные импланты не взрываются'. Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

Какие пластические операции чаще всего делают украинцы во время войны? Почему мужчины гораздо реже, чем женщины, обращаются к хирургам? Что в себе изменили Юлия Тимошенко, Слава Каминская, Иванна Плантовская и другие украинские знаменитости? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал заведующий отделением пластической хирургии в Центре современной пластической и оперативной хирургии в одной из столичных клиник Виталий Орел.

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Во время полномасштабного вторжения мужчина ушел добровольцем на войну и два года защищал нашу страну от российских оккупантов. Сегодня Виталий вернулся в свою любимую профессию, которая стала его терапией во время лечения после серьезного ранения на фронте. Нам удалось пообщаться с врачом-защитником Украины и опровергнуть самые популярные мифы о пластике.

– Виталий, назви топ-3 самых популярных обращений от пациентов. Что чаще всего они хотят изменить в себе?

– Чаще всего – это лицо, пластика век, грыжевые выпячивания, когда нависают веки, подтяжка лица, грудь – увеличение/уменьшение, липосакция и пластика живота. После беременности и рождения ребенка, например, идет провисание кожи, поэтому нужна пластика.

– А в чем феномен пластических хирургов, делающих операции некачественно?

– Конечно, о коллегах я плохо не буду говорить. Мы все работаем в одной отрасли, поэтому нужно относиться с пониманием той или иной ситуации. Но причиной может быть нехватка опыта. Бывает даже, что некоторые начинающие пластические хирурги снижают цены и в дальнейшем привлекают пациентов существенными скидками. Не отвергаем также и небрежное отношение к процедуре даже после операции.

– Как ты думаешь, почему мужчины комплексуют обращаться к пластическому хирургу?

– Это то же, что с косметологами. Мужчины обычно не ходят к бьюти-специалистам, хотя тоже имеют дерматологические проблемы, проблемы с кожей. Именно из-за определенных стереотипов социума, что мужчина не должен выглядеть красиво, а довольствоваться своими возможностями и принимать то, что заложила природа. Не больше.

– Какую популярную услугу заказывают мужчины у пластического хирурга?

– Лично у меня это или пластика век, когда уже у мужчины возникает столь большое нависание, от чего нагружается глаз, и вечером почти теряется зрение. Пациент физически не может с этим ходить. Или, когда просят сделать липосакцию, когда живот беспокоит и мешает адекватной жизни.

– Если говорить об увеличении груди, я правильно понимаю – цена зависит от размера импланта?

– В принципе, размер не влияет на цену, если до 450 миллилитров. Но я большие импланты стараюсь не ставить, ведь это нагрузка на плечевой пояс, и дальше возникают проблемы с осанкой.

– Какой размер хотят пациентки чаще всего?

– Идеальный, пожалуй, второй-третий. Но, конечно, некоторые девочки с третьим размером груди просят пятую. Имплант ставят под большую грудную мышцу, чтобы она прижималась и удерживалась. Грудь с возрастом опускается. Если ставить под железу, то они еще быстрее проседают из-за веса импланта. А так мышца удерживает имплант, и за счет этого грудь гораздо медленнее проседает.

– Давай развеем некоторые мифы. В самолете могут взорваться грудные импланты, верно?

– Не могут, никак.

– Каждые 10 лет нужно заменять импланты?

– Раньше да, это было актуально где-то в 2000-2005 годах, когда импланты только развивались. Если мы говорим о хороших производителях, то они дают пожизненную гарантию.

– Импланты утекают?

– Никуда не убегают и не утекают (смеется). По той причине, что вытекают только солевые. Это когда в имплантах капсула, а внутри – физраствор. Сейчас наполняют специальным гелем. Поэтому даже если мы разрежем капсулу, то сам имплант сохраняет свою форму, имеет эффект памяти и никуда не девается, стоит на месте.

– Давай немного дадим субъективную оценку возможным хирургическим манипуляциям наших медийных людей. Вот для примера, что мы видим и предполагаем по поводу певицы Славы Каминской?

– Не отбрасываю подтяжку бровей, пластику век, подтяжку лица, шеи.

– Это круговая подтяжка, да?

– Круговая включает лобный участок. А лобную я у Славы не вижу. Скорее всего, было две трети – средняя и нижняя. Также можем предположить пластику шеи. Ибо обычно, если уже идет разрез, то почему одновременно не подтянуть шею, если все равно ты доходишь до этого участка? Вижу ринопластику, изменение объемов лица.

– А Юлия Тимошенко?

– Здесь могла быть исполнена верхняя блефаропластика, то есть поработали на веках. Можно подумать о подтяжке лица в целом, изменились объемы лица.

– Иванна Плантовская – скандальная эксречница ГНСУ – совершала ли манипуляции с лицом?

– В первую очередь вспоминаем о косметологии лица в целом, не только именно губ. Изменения взгляда есть, то есть можно предположить так называемые лисьи глаза, когда идет латеральная подтяжка. Тогда меняется сам взгляд, а также поднимается латеральная часть бровей. Кроме того, я вижу удаление комков Биша. Ну и липосакцию подбородка – изменения ярко выражены.

Кроме того, меняли свою внешность Николай Тищенко, Светлана Лобода, Анна Герман, Алина Гросу и другие украинские звезды. Детальнее об этом смотрите на видео OBOZ Life.

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