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"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

Богдан Беспалов
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'Грудные импланты не взрываются'. Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

Какие пластические операции чаще всего делают украинцы во время войны? Почему мужчины гораздо реже, чем женщины, обращаются к хирургам? Что в себе изменили Юлия Тимошенко, Слава Каминская, Иванна Плантовская и другие украинские знаменитости? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал заведующий отделением пластической хирургии в Центре современной пластической и оперативной хирургии в одной из столичных клиник Виталий Орел.

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Во время полномасштабного вторжения мужчина ушел добровольцем на войну и два года защищал нашу страну от российских оккупантов. Сегодня Виталий вернулся в свою любимую профессию, которая стала его терапией во время лечения после серьезного ранения на фронте. Нам удалось пообщаться с врачом-защитником Украины и опровергнуть самые популярные мифы о пластике.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– Виталий, назви топ-3 самых популярных обращений от пациентов. Что чаще всего они хотят изменить в себе?

– Чаще всего – это лицо, пластика век, грыжевые выпячивания, когда нависают веки, подтяжка лица, грудь – увеличение/уменьшение, липосакция и пластика живота. После беременности и рождения ребенка, например, идет провисание кожи, поэтому нужна пластика.

– А в чем феномен пластических хирургов, делающих операции некачественно?

– Конечно, о коллегах я плохо не буду говорить. Мы все работаем в одной отрасли, поэтому нужно относиться с пониманием той или иной ситуации. Но причиной может быть нехватка опыта. Бывает даже, что некоторые начинающие пластические хирурги снижают цены и в дальнейшем привлекают пациентов существенными скидками. Не отвергаем также и небрежное отношение к процедуре даже после операции.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– Как ты думаешь, почему мужчины комплексуют обращаться к пластическому хирургу?

– Это то же, что с косметологами. Мужчины обычно не ходят к бьюти-специалистам, хотя тоже имеют дерматологические проблемы, проблемы с кожей. Именно из-за определенных стереотипов социума, что мужчина не должен выглядеть красиво, а довольствоваться своими возможностями и принимать то, что заложила природа. Не больше.

– Какую популярную услугу заказывают мужчины у пластического хирурга?

– Лично у меня это или пластика век, когда уже у мужчины возникает столь большое нависание, от чего нагружается глаз, и вечером почти теряется зрение. Пациент физически не может с этим ходить. Или, когда просят сделать липосакцию, когда живот беспокоит и мешает адекватной жизни.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– Если говорить об увеличении груди, я правильно понимаю – цена зависит от размера импланта?

– В принципе, размер не влияет на цену, если до 450 миллилитров. Но я большие импланты стараюсь не ставить, ведь это нагрузка на плечевой пояс, и дальше возникают проблемы с осанкой.

– Какой размер хотят пациентки чаще всего?

– Идеальный, пожалуй, второй-третий. Но, конечно, некоторые девочки с третьим размером груди просят пятую. Имплант ставят под большую грудную мышцу, чтобы она прижималась и удерживалась. Грудь с возрастом опускается. Если ставить под железу, то они еще быстрее проседают из-за веса импланта. А так мышца удерживает имплант, и за счет этого грудь гораздо медленнее проседает.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– Давай развеем некоторые мифы. В самолете могут взорваться грудные импланты, верно?

– Не могут, никак.

– Каждые 10 лет нужно заменять импланты?

– Раньше да, это было актуально где-то в 2000-2005 годах, когда импланты только развивались. Если мы говорим о хороших производителях, то они дают пожизненную гарантию.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– Импланты утекают?

– Никуда не убегают и не утекают (смеется). По той причине, что вытекают только солевые. Это когда в имплантах капсула, а внутри – физраствор. Сейчас наполняют специальным гелем. Поэтому даже если мы разрежем капсулу, то сам имплант сохраняет свою форму, имеет эффект памяти и никуда не девается, стоит на месте.

– Давай немного дадим субъективную оценку возможным хирургическим манипуляциям наших медийных людей. Вот для примера, что мы видим и предполагаем по поводу певицы Славы Каминской?

– Не отбрасываю подтяжку бровей, пластику век, подтяжку лица, шеи.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– Это круговая подтяжка, да?

– Круговая включает лобный участок. А лобную я у Славы не вижу. Скорее всего, было две трети – средняя и нижняя. Также можем предположить пластику шеи. Ибо обычно, если уже идет разрез, то почему одновременно не подтянуть шею, если все равно ты доходишь до этого участка? Вижу ринопластику, изменение объемов лица.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

– А Юлия Тимошенко?

– Здесь могла быть исполнена верхняя блефаропластика, то есть поработали на веках. Можно подумать о подтяжке лица в целом, изменились объемы лица.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

Иванна Плантовская – скандальная эксречница ГНСУ – совершала ли манипуляции с лицом?

– В первую очередь вспоминаем о косметологии лица в целом, не только именно губ. Изменения взгляда есть, то есть можно предположить так называемые лисьи глаза, когда идет латеральная подтяжка. Тогда меняется сам взгляд, а также поднимается латеральная часть бровей. Кроме того, я вижу удаление комков Биша. Ну и липосакцию подбородка – изменения ярко выражены.

"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

Кроме того, меняли свою внешность Николай Тищенко, Светлана Лобода, Анна Герман, Алина Гросу и другие украинские звезды. Детальнее об этом смотрите на видео OBOZ Life.

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"Грудные импланты не взрываются". Пластический хирург – о подтяжках Тимошенко и Каминской, популярных мифах и топ-3 проблем украинцев во время войны

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