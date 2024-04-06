Самая известная полицейская Киева Людмила Милевич в последнее время исчезла из информационного пространства. После волны безумной популярности, общественного восторга и оживленных дискуссий женщина за последние полгода выложила только несколько постов в Instagram.

Что стало причиной отсутствия в социальных сетях и какие кардинальные изменения произошли в жизни полицейской, Людмила рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

– В 2015-2016 годах все заголовки украинских интернет-СМИ о вас начинались со слов: "Секс-символ патрульной полиции..." Скажите, это народное "звание" как-то повлияло на вашу жизнь?

– Я бы не сказала. Должно было пройти много времени, чтобы "секс-символ" вообще воспринималось в нашем обществе не как оскорбление. Если вспомнить собственно 2015 год, то "секс-символом" меня не считали. Напротив – лили очень много грязи: типа "мажорка" или "чья-то потаскуха" пришла для того, чтобы "прикрывать чью-то ж*пу" и тому подобное. Постепенно общество поняло, что не всегда красивые женщины – это чей-то проект, и ко мне стали относиться как к сильной, смелой и красивой женщине, которая пришла служить.

– С какими вообще трудностями сталкиваются женщины на службе в полиции? Сложно ли строить карьеру?

– Сложности у женщин на службе, к сожалению, только с коллегами-мужчинами, особенно с бывшими милиционерами, прошедшими переаттестацию неизвестно каким образом. Там такой "совок" в голове, что мне нужно, пожалуй, отдельную статью по этой теме написать.

– Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Продолжаете ли службу в патрульной полиции?

– Службу в патрульной полиции я прекратила еще летом 2022 года из-за появления нового подразделения Департамента полиции особого назначения. Поэтому сейчас я нахожусь в составе Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Я считаю себя более полезной и чувствую, что принесу больше пользы на фронте, а не в патрульке, даже если это просто мыть кастрюлю или чистить картошку.

– Чем ваша служба сейчас в штурмовой бригаде отличается от предыдущей работы?

– Абсолютно всем. Служба в патрульной полиции началась с 2015 года. Я была инспектором роты пятого батальона второго полка 1 (по обслуживанию правого берега – Святошинский район) управления патрульной полиции в Киеве, в Департаменте патрульной полиции – 4 года. Затем несла службу в отделе установки систем автоматической фиксации нарушений ПДД управления безопасности дорожного движения Департамента патрульной полиции. Это была моя худшая работа. Как-то расскажу об этом опыте, потому что там я и увидела все "прелести" сотрудничества с бывшими ментами-гаишниками, прошедшими аттестацию.

Затем поработала в отделе розыска и проработки материалов ДТП. С 15 января 2022 года я была привлечена в состав сил и средств Объединенных сил для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях вплоть до начала полномасштабной войны. Летом 2022 года я вернулась в Киев и сразу перевелась в Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють" в отдел вооружения. Сравнивать службу в патрульке и в "Люті" невозможно, нет ничего общего.

– Поднимаете ли вы языковой вопрос в вашей бригаде? Бывают ли дискуссии о том, на каком языке общаться?

– Вопрос языка у нас не стоит. У каждого из нас есть общая цель, которая более приоритетна, чем язык, на котором мы говорим. Когда каждый день вы должны защищать страну, свои семьи, побратимов и себя, о чем вы думаете в этот момент? Вряд ли о языковом вопросе. В нашей бригаде большинство общаются на украинском, но есть и русскоязычные. И никого это не беспокоит, потому что нас объединяет что-то более важное, чем язык, на котором мы общаемся.

– Что вы скажете о радикальной поборнице украинского языка Ирине Фарион?

– Как я отметила ранее, языковой вопрос не приоритет. Украинцев сейчас должны объединять общие цели, надежда и любовь к Украине. По-моему, это более весомо, чем то, что кто-то говорит на другом языке. А насчет Ирины Фарион... Наши с ней взгляды категорически разные. Как говорят: "Что слишком, то не здраво". Это именно о Фарион. Человек впал в крайность. Я не могу это поддерживать.

– Что вы думаете по поводу женской мобилизации? Она нужна?

– Учитывая нынешние обстоятельства, женщины на фронте так же нужны, как и мужчины. Сегодня женщины воюют наравне с мужчинами. Давно опровергнут миф, что женщина в армии – это либо медик, либо кухарка. Девушки на всех горячих направлениях успешно выполняют боевые задания. Я считаю, чтобы преодолеть это все говно, которое лезет к нам из своих болот, нужны и мужчины, и женщины!

– А кто из известных украинских женщин и мужчин вам импонирует и почему?

– В первую очередь хочу выделить Рамину Эсхакзай, Сергея Притулу, Дмитрия Комарова и Машу Ефросинину, которые с начала войны освещают все происходящие на фронте страшные моменты, помогают со сборами на все необходимое.

– Какие у вас сейчас есть хобби, позволяющие перезарядиться, наполнить себя силами?

– Хобби – это, конечно, отличная вещь, но не всегда у меня достаточно времени на них. Мое сердце навсегда заполонила актерская деятельность и популяризация украинского кинематографа. Сейчас есть несколько проектов, которые мы сможем посмотреть этой осенью с моим участием.

– Как ваша семья относится к вашей службе?

– Моя семья, конечно, поддерживает меня, но понимание того, насколько моя работа опасна и сложна, их беспокоит. Они всегда поддерживают меня и помогают при необходимости, горжусь и люблю их.

– Что вы думаете об известных мужчинах, которые выезжают под видом волонтерства (как блогер Гонковский) и не возвращаются назад?

– Конечно, я не могу поддерживать подобные действия, потому что в первую очередь это напрямую влияет на волонтерскую деятельность. К сожалению, из-за людей, которые злоупотребляют возможностями, что предоставляют волонтерам, эти возможности часто отменяют или ставят в более жесткие рамки для того, чтобы предотвратить инциденты. Поэтому это ужасающе влияет на реальное волонтерство, которое со своей стороны вносит невероятный вклад в нашу победу.

– Как вам при нынешней работе удается ухаживать за собой? Есть ли у вас собственный секрет красоты?

– Сейчас, к сожалению, у меня нет достаточного времени, чтобы уделять уходу столько внимания, как раньше. Я могу это делать, когда приезжаю домой, но даже здесь ничего особенного в моем уходе нет. Иногда я хожу в спа. Это единственное место, где я могу полностью реализовать уход, которого хотелось бы.

– Какие стереотипы о полицейских вас больше всего смешат или раздражают?

– Стереотипов, безусловно, существует много... Один из самых забавных – это пончики. Почему-то все представляют полицейских с пончиком в руках. Конечно, многие их любят, но их не выдают вместе с формой. И, конечно, где пончики, там и кофе – тоже популярный стереотип (громко смеется).

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