Юлия Санина начала сольную карьеру: с 2022-го группа The Hardkiss перестала выступать вместе в Украине

Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss, Юлия Санина начала сольную карьеру. С 2022 года она выступает самостоятельно, без мужа-гитариста Валерия Бебко и остальной команды, что обусловило распространение слухов об их незаконном выезде из страны.

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Санина создала отдельные страницы на свое имя на платформах Spotify, Facebook и YouTube. Это может указывать на решение артистки создать отдельную сольную карьеру. The Hardkiss, вероятно, не распадется, ведь все аккаунты группы до сих пор функционируют, а с октября он начинает тур по городам мира. Во время концертов коллектив может появиться в полном составе. Подобное уже происходило осенью 2024 года.

Как отмечает MUZVAR, у Юлии Санины раньше никогда не было личных публичных соцсетей. Ее Instagram-ник всегда был назван группой – the_hardkiss. С начала полномасштабной войны на странице не появляется фото со всеми членами команды, состоящей из трех мужчин и солистки.

"У Юлии Саниной никогда не было публичного Instagram, тегали артистку даже на коллабе с [Тиной] Кароль именно как the_hardkiss, но полномасштабная война вывела из игры (и страны) всех мужчин коллектива... Итак, бренд Юлия Санина получил полноценную жизнь и в "Мавке", и в ТВ-шоу, и на Евровидении... Мы ждали, когда же случится официальное прощание с The Hardkiss и, кажется, вот оно... У Саниной свой YouTube, Facebook-аккаунт, обновились страницы на стриммингах и логично, что пора создать страницу в Instagram (или переименовать текущую)..." – говорится в сообщении MUZVAR.

Сейчас в Spotify за певицей уже закреплено несколько песен: "Вільна", написанная в соавторстве с Тиной Кароль, "Голос країни", созданная с Артемом Пивоваровым и Надеждой Дорофеевой, саундтрек "Твій день" и "Коханий", перепетая песня Игоря Поклада. Тоесть, новых релизов артистка не выпускала, а лишь добавила уже известные украинцам треки.

Санина уже намекала на создание сольной карьеры, но утверждала, что это будет реализовываться в рамках группы в формате тура со своими хитами, но в другом музыкальном жанре. Именно из-за желания самореализоваться артистка ездила по Украине с концертами Special Kiss, где исполняла хиты одна. Во время выступлений певица признавалась, что сейчас группа проживает непростое время, но о дальнейшем отделении от нее умолчала.

На сайте по продаже билетов Kontramarka процитировали артистку с ее объяснением тематики всеукраинского тура: "Никогда не скрывала, что за пределами группы готова создать еще что-то от себя в другом музыкальном жанре. Special Kiss – это как раз мое творческое отображение. Это именно тот Kiss от The Hardkiss".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, супруг Юлии Саниной после слухов о разводе появился в апреле на концерте The Hardkiss, однако только за границей. Музыкант, вероятно, после 24 февраля 2022 года так и не возвращался в Украину.

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